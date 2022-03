Reggio Calabria, il prof. Domenico Rosaci terrà una conversazione su “Pasolini e i Miti del Novecento”

Pier Paolo Pasolini. Un poeta sociale, un artista dall’ispirazione pura e cristallina che si mette al servizio della Storia, dei propri tempi, per raccontarli e svelarli, e consegnarci una Realtà denudata.

E se propriamente nell’arte del verso Pasolini può essere considerato uno dei più grandi autori del Novecento, egli fu capace, come nessun’altro in Italia, di lasciare un’impronta indelebile in diverse altre declinazioni dell’arte.

Un vero protagonista non solo del Novecento italiano, ma in grado anche di creare relazioni e dibattiti con i più importanti esponenti della cultura del Novecento, da Jean Paul Sartre a Roland Barthes, da Allen Ginsberg a Ezra Pound, capace di collaborare con giganti del cinema come Fellini, Rossellini, Godard, giusto per citarne solo alcuni.

Un regista cinematografico che rivoluzionò il cinema, sconcertando ed emozionando, dirigendo attori del calibro di Anna Magnani e di Totò, portando nel cinema Maria Callas, ma soprattutto reinterpretando in chiave cinematografica capolavori della letteratura universale, dal Vangelo Secondo Matteo alle tragedie di Sofocle, Eschilo ed Euripide, al Decameron, ai Racconti di Canterbury, alle Mille e Una Notte.

Attraverso il Cinema Pasolini pensa di poter mostrare gli archetipi della realtà, tutto ciò che è originario e primordiale e di cui noi non ci accorgiamo nel quotidiano perché nel quotidiano non c’è un regista che ci fa vedere ciò che dovremmo vedere. Un’inquadratura su uno sguardo, un sorriso beffardo, un’espressione che rivela follia, sete di violenza.

Quando il regista fa questo, ecco che entra nella modalità del Mito, cioè va oltre la realtà apparente per passare alla realtà svelata, nuda.

Mentre noi oggi pensiamo che il mito sia un racconto favolistico, che non parli della realtà oppure accenni alla realtà per simboli, per allegorie, Pasolini comprende il significato originale del Mito.

Pasolini non si serve del Mito per svelare la Realtà, ma presenta la Realtà ed è questa che crea il Mito, e non viceversa. E così Pasolini ci insegna a guardare al Novecento con realismo, ed a comprendere i nuovi miti che esso ha prodotto.

