Reggio Calabria – Grande successo per il defile’ carnevalesco della Jasmin’s Cinema Moda and Dance

Un successo e tanti applausi per il gran defilè carnevalesco che si è svolto lo scorso 1 marzo, organizzato della Jasmin’s Cinema Moda And Dance, coordinato dalla presidente Silvia Nasuti e dalle associate Letizia Scarfone e Cetty Scafaria.

Tanti colori e divertimento per un defilè magistralmente condotto da Mariangela Zaccuri. Due i temi che hanno caratterizzato gli abiti in costume, che sono stati indossati dai bravissimi modelle e modelli in passerella: Il tema Grease che ha fatto rivivere gli anni 50 con abiti dallo stile tipico di quel periodo e quello carnevalesco dove tutti i partecipanti hanno sfoggiato i loro i migliori abiti e costumi.

Durante le sfilate, riprese dalle telecamere di Reggio TV, tutti hanno così potuto ammirare lo stile e il portamento delle modelle e dei modelli che fanno parte della Jasmin’s Cinema Moda and Dance.

I protagonisti della serata sono stati:

La madrina, testimonial nazionale Miss Baby Mondo Italia, testimonial nazionale Sanremo 2022 e attrice Jasmin Hilary Malafarina di soli 6 anni;

Nicol Capua, finalista Miss Baby Mondo Italia E Miss Sanremo 2022;

Ludovica Greco, finalista Miss Baby Mondo Italia;

Marisol Martino, modella della Jasmin’s Cinema Moda and Dance;

Grace Doni, finalista Miss Baby Mondo Italia;

Annalisa Cotrupi testimonial nazionale Miss Baby Mondo Italia e Miss Sanremo social;

Ilaria Pellicanò, testimonial nazionale Miss Baby Mondo Italia e Miss Baby Sanremo 2022;

Hilary Romeo, finalista Miss Baby Mondo Italia;

Michel Romeo, finalista Miss Baby Modo Che Italia

Aurora Cuzzola, finalista Miss Baby Mondo Italia;

Annunziato Doni, finalista Mister Baby Mondo Italia;

Valentina Amato, finalista Miss Baby Mondo Italia;

Osri Zina, finalista Mister Baby Mondo Italia;

Zina Donia, finalista Miss Baby Mondo Italia – Miss Sanremo 2022;

Silvye Romeo, testimonial nazionale Miss Baby Mondo Italia;

Miriam Musarella, finalista Miss Baby Mondo Italia e Miss Sanremo Social 2022;

Alessia Spano’, finalista Model’s of the year e seconda classificata Sanremo 2022;

Maria Noemi Parisi, Miss Model’s of the year – Valletta nazionale 2021;

Anna Irto, finalista Model’s of the year e vincitrice di Sanremo 2022;

Giuseppe Musarella, finalista Model’s of the year;

Costantino Bevilaqua, finalista Model’s of the year;

Lorenzo Maesano, modello della Jasmin’s Cinema Moda and Dance;

Alessia Cuzzocrea, modella della Jasmin’s Cinema Moda and Dance;

Giuseppe Spinella, finalista Model’s of the year e Mister Sanremo 2022;

Francesca Laureata, testimonial nazionale Model’s of the year;

Elena Cardia, finalista Model’s of the year;

Antonella Cennamo, finalista Model’s of the year;

Anna Suraci, finalista Model’s of the year.

Un grande lavoro ma anche tanta soddisfazione per la buona risuscita dell’evento da parte della presidente della Jasmin’s Cinema Moda And Dance, Silvia Nasuti e delle associate Letizia Scarfone e Cetty Scafaria. Un ringraziamento va a tutti i collaboratori e il fioraio Miryam flowers per i meravigliosi fiori che hanno addobbato la location.

La Jasmin’s Cinema Moda And Dance non si ferma qui, sarà già al lavoro domenica 13 marzo con delle riprese per un cortometraggio con il grande attore Angelo Faraci. Sarà proprio lui assieme alla presidente Silvia Nasuti a coordinare le modelle e i modelli della Jasmin’s che saranno protagonisti di quest’ ulteriore fantastica esperienza, in modo da valorizzare l’estro di questi talenti emergenti dando loro possibilità concrete di confronto, formazione, crescita professionale e visibilità.

La Jasmin’s Cinema Moda and Dance che si pone sempre l’obiettivo di promuovere il cinema, la moda e la danza, ha anche in programma un’altra selezione del concorso nazionale Miss e Mister Baby Mondo Italia e Model’s of the year. Per info ed iscrizioni potete consultare le pagine social Jasmin’s Cinema Moda and Dance, iscrivervi al gruppo oppure contattare direttamente il presidente o i collaboratori.