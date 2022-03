Reggio Calabria – “Donne e Diritti – oltre l’indignazione”: domani la presentazione dell’iniziativa per la Giornata internazionale della Donna

Si terrà domani alle ore 9.00 nella Sala dei Lampadari Italo Falcomatà di Palazzo San Giorgio, sede del Comune di Reggio Calabria, la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa “Donne e Diritti – oltre l’indignazione” che si terrà dal 6 al 12 marzo al castello Aragonese, organizzata in collaborazione con le associazioni UDI e Anassilaos in occasione delle celebrazioni per la Giornata internazionale della Donna.