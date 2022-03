Reggio Calabria – Continuano le iniziative per sostenere l’Hospice Via delle Stelle

Anche quest’anno, la comunità è chiamata a sostenere la struttura Hospice Via delle Stelle con la quarta edizione #iostoconlhospice che andrà in scena il 7 e 8 Maggio presso il Ckc Garden con un evento sportivo che coinvolgerà tanti professionisti e atleti.

Il ricavato delle iniziative sarà interamente devoluto alla struttura sanitaria.

Buona la risposta dei reggini all’evento dello scorso 18 Marzo presso il noto locale “Zio Fedele bistrot” con i Briganti Italiani che hanno animato la serata solidale.

Ma l’Hospice ha bisogno di tutti noi e prima dell’evento conclusivo, sono stati programmati altri due appuntamenti da non perdere.

Il 3 Aprile al “Circolo Rocco Polimeni”, si svolgerà, grazie all’entusiasmo del presidente Igino Postorino, un incontro per tutti gli appassionati di sport mentre il 10 Aprile, un’escursione organizzata dall’associazione “Magna Graecia Outdoor” guidata dal presidente Angela Latella.

Per sapere come sostenere l’evento o avere altre informazioni, é possibile contattare l’organizzatrice Angelita Racco al numero di telefono 3911260108.