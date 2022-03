Reggio Calabria – Certificazione internazionale di musica ai chitarristi villesi

Grande soddisfazione per i chitarristi villesi dell’Associazione Itinerari Paralleli di Villa San Giovanni (RC), promotrice anche quest’anno della certificazione internazionale delle competenze musicali, rilasciata da uno dei più autorevoli Enti a livello mondiale che è quello dell’ABRSM (Reali Conservatori di Musica del Regno Unito), il quale si occupa di tali valutazioni già dal 1895.

Hanno conseguito la certificazione, nella sessione di esami di febbraio, i chitarristi: Domenico Oliveri, Leonardo Versace e Domenico Laganà, preparati con professionalità e perizia dal maestro Carmelo Candido, attraverso un percorso didattico svolto mediante videolezioni di chitarra on-line.

La certificazione conseguita, consente ai ragazzi sia di confrontarsi a livello internazionale con gli stessi parametri di valutazione, sia di ottenere un titolo valido non solo a livello europeo, ma mondiale. Infatti esso è riconosciuto in tutti i continenti ed offre tra le altre possibilità, anche l’acquisizione dei crediti necessari a poter svolgere eventuali studi musicali all’estero.

Un plauso, quindi, e i più vivi complimenti al docente ed agli allievi per il raggiungimento di questo importante traguardo.