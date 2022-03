Reggio Calabria – Cena solidale per sostenere l’Hospice Via delle Stelle

Anche quest’anno, il popolo reggino è chiamato a sostenere la struttura “Hospice Via delle Stelle” con la quarta edizione #iostoconlhospice che andrà in scena 7 e 8 maggio, evento sportivo il cui ricavato andrà interamente alla struttura.

La risposta è stata già importante da parte di molti ma non possiamo fermarci. Per questo, segnaliamo il primo appuntamento, 18 marzo alle ore 21.30 con la musica dei Briganti Italiani presso il locale “Zio Fedele bistrot”.

“E’ una cena solidale per raccogliere fondi e sostenere una struttura sanitaria importante per la città – afferma l’organizzatrice Angelita Racco -. Per sapere come sostenere l’evento potete contattarmi al numero di telefono 3911260108. Di nuovo, tutti insieme per l’Hospice”.