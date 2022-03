Reggio Calabria – Attendiamoci, con IMPARO gli studenti del Piria vanno a “scuola” di apprendimento

Attendiamoci, con IMPARO gli studenti del Piria vanno a “scuola” di apprendimento

Si è conclusa nei giorni scorsi la prima tranche del laboratorio IMPARO, in seno al progetto

SCEGLI di Attendiamoci, percorso educativo per studenti di scuole medie e superiori selezionato

all’interno del bando “Educare insieme” del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della

Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il laboratorio IMPARO è un’esperienza semiresidenziale, un percorso formativo di empowerment

sull’apprendimento efficace. L’obiettivo è fornire agli studenti – nel caso del modulo appena

concluso, quelli dell’Ite “Raffaele Piria” di Reggio Calabria – tutti gli strumenti per ottimizzare le

proprie risorse: imparare una corretta gestione del proprio tempo, aggiornare il proprio metodo di

studio con tecniche di provata efficacia, dotarsi di strumenti, insomma, che consentano agli

studenti di raggiungere i propri obiettivi didattici.

A guidare il percorso, formatori professionisti, ma anche docenti universitari ed imprenditori che

per 4 giorni hanno stimolato i giovani su tematiche che certamente impatteranno il loro futuro.

IMPARO non è ancora giunto al termine: tra poche settimane toccherà agli alunni di un’altra scuola

partner, l’IC “Montalbetti-Telesio”, confrontarsi con nuove tecniche di apprendimento e

rivoluzionare il proprio modo di imparare