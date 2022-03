Reggio Calabria – Al vigile del fuoco Antonino menzione speciale del “Minatore d’Oro”

di Grazia Candido – Negli occhi di chi le sta accanto, negli abbracci, nei gesti e nelle parole cariche di amore e comprensione, Maria Stella Ielo, mamma del giovane vigile del fuoco Antonino Candido, morto durante lo scoppio di un cascinale a Quargnento (in provincia di Alessandria) il 5 Novembre del 2019 dove persero la vita anche i colleghi Marco Triches e Matteo Gastaldo, cerca di ritrovare il figlio strappatole violentemente e, ogni volta, che lo ricorda, chi ascolta quell’atroce disperazione inevitabilmente, prende parte del suo lutto.

Ma mamma Marina (così la chiamano tutti gli amici) e papà Angelo, nonostante lo sforzo per provare ad andare avanti sembri oltremodo faticoso, addirittura inutile, ce la stanno mettendo tutta e, insieme ad una comunità che si è “morbosamente” legata a loro facendo di Nino, il figlio, il fratello, l’amico che tutti avremmo voluto conoscere ed avere accanto, anche ieri mattina durante la premiazione della decima edizione de “Il Minatore d’Oro” (premio internazionale istituito dall’Amministrazione comunale di Motta San Giovanni), hanno dimostrato che nella completa rinuncia a pianificare il domani, il sacrificio di Nino, Matteo e Marco non può essere dimenticato.



“Ringraziamo il sindaco Giovanni Verduci per aver voluto dedicare questo premio così importante ad Antonino – esordisce commossa mamma Marina -. Antonino, a differenza del professore Italo Falcomatà e dell’imprenditore Cesare Diano (ai quali è stato assegnato come a Nino, il riconoscimento speciale alla memoria), è stato conosciuto purtroppo, dopo la sua morte. Era partito da Reggio Calabria per lavoro, per onorare e prestare servizio presso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, lavoro che ha sempre amato sin da quando era ragazzino. Sicuramente, qualche vigile lo ricorderà da bambino perchè molte volte accompagnava il papà in caserma, amava questa famiglia, io la considero tale. Il comandante Parisi e tutti i vigili del fuoco, in questa terribile tragedia, ci sono stati sempre accanto, non ci hanno mai abbandonato e il loro appoggio è stato fondamentale. Antonino faceva parte di questa grande famiglia ed era fiero – continua la madre con la voce rotta dall’emozione -. Nell’inno di Mameli, c’è un verso fatto apposta per voi, cari vigili del fuoco, “siam pronti alla morte”, perchè quotidianamente affrontate qualsiasi intervento, andate incontro alle calamità naturali, al fuoco, a pericoli sconosciuti e ogni vostra uscita per salvare o aiutare qualcuno, è sempre una incognita. Non sapete a cosa andate incontro come è accaduto quel 5 Novembre del 2019 quando qualcuno ha deciso di strapparci i nostri figli, mai avremmo pensato a quella catastrofe. Vi ringrazio anche a nome delle famiglie di Matteo e Marco e questo ricordo, oggi assegnato al mio Antonino, serve a non rendere vano il sacrifico di questi ragazzi perchè nessuno muore sulla terra finchè rimane vivo nel cuore di chi resta. E per far sì, che Nino e i suoi colleghi continuino a vivere in ognuno di noi, li ricorderemo sempre tutti quanti”.

L’abbraccio del primo cittadino di Motta San Giovanni ai genitori di Nino e gli applausi della comunità e delle istituzioni presenti, è la dimostrazione che nemmeno la morte è riuscita a dilaniare i sentimenti puri di questi premurosi genitori che, con il passare del tempo, stanno trasformando l’amore per il figlio in un amore universale.