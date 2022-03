Reggio Calabria – Al Gom il nuovo farmaco ‘teleguidato’ contro il mieloma multiplo

“Nel nostro centro – spiega il dr. Massimo Martino, direttore del Centro Unico Regionale Trapianti e Terapie Cellulari – utilizziamo da un anno questa cura, con ottimi risultati che ci aiutano ad una gestione migliore. Cura che ha dimostrato non solo negli studi clinici, ma nella cosiddetta ‘real life’ (vita reale), di saper tenere a bada la malattia e di aumentare la sopravvivenza in pazienti già sottoposti a molti trattamenti e per i quali non esistono ad oggi ulteriori possibilità terapeutiche. E’ sorprendente come alcuni pazienti hanno raggiunto un importante miglioramento della qualità di vita. In particolare, rimane la gioia per uno di loro, che ci ha raccontato come era costretto a deambulare con il bastone, ed ora, dopo l’inizio della cura con belantamab, riesce ad andare a prendere a scuola il nipotino. Non a caso, a livello nazionale, oltre la metà dei pazienti (58%) ha raggiunto una risposta parziale molto buona o superiore e in alcuni casi completa. La sopravvivenza globale mediana è stata di circa 14 mesi, un risultato sorprendente”.