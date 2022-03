PNRR, ecco l’avviso pubblico per infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore

Il Comune di Reggio Calabria ha pubblicato sul proprio sito istituzionale l’Avviso pubblico per la individuazione di enti del Terzo Settore per co-progettazione e gestione in partnership di attività e di interventi nell’ambito della missione 5 “Inclusione e Coesione” – Componente 2 “Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore”. La misura rientra nel quadro degli investimenti 1.1, 1.2 e 1.3. del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

A darne notizia è l’assessore comunale al welfare, Demetrio Delfino che ha ringraziato gli uffici del Settore Welfare per il prezioso lavoro di elaborazione prodotto. L’Assessore ha evidenziato inoltre la centralità di un’azione che, secondo quelle che sono le linee guida del Pnrr, “interviene in modo deciso e concreto sul fronte dei servizi sociali territoriali e delle politiche per la famiglia, con riferimento particolare ai minori, agli anziani e alle persone con disabilità, valorizzandone le dimensioni sociale, individuale e familiare. Si lavora, dunque, su un altro strumento operativo che rafforza la più generale azione in atto a sostegno delle fragilità in un momento storico estremamente critico in cui marginalità, disagio e povertà sono esponenzialmente aumentati. Grazie alla collaborazione con l’Asp reggina – ha aggiunto ancora Delfino – verrà inoltre presentato a breve un progetto sulla linea d’intervento sulla disabilità”.

La domanda di partecipazione dovrà essere trasmessa, a partire dal 15 Marzo ed entro e non oltre le ore 24.00 del 27.03.2022, al Comune di Reggio Calabria, esclusivamente per mezzo pec, all’indirizzo di posta elettronica certificata minori@pec.reggiocal.it.

Per informazioni e chiarimenti sull’Avviso è possibile rivolgersi al Settore Welfare del Comune di Reggio Calabria, contattando il seguente numero telefonico 0965/3622145, ovvero all’indirizzo mail di seguito indicato: servizisociali@reggiocal.it

Al seguente link è presente l’avviso pubblico nella versione integrale, il modello di domanda (All. A1) e le linee guida per la presentazione delle proposte progettuali (All. A2):

http://www.reggiocal.it/on-line/Home/Notizie/articolo111474.html