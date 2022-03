Pino Pardo: “Carenza di personale al centro dialisi di Taurianova”

aziende, perché ciò non è stato ancora fatto per il Centro Dialisi di Taurianova? Perché non viene bandito alcun avviso o concorso? Sono deluso, ma determinato: nulla sarà da me lasciato d’intentato pur di raggiungere la sospirata meta.

– Valutato che ormai, nel Centro Dialisi di Taurianova, è rimasto, in attività lavorativa, un numero insufficiente di Dirigenti Medici per assicurare la regolare rotazione nei turni di servizio, con il rischio di non poter dare continuità al mantenimento dei Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) per l’attività emodialitica; al Centro di Attività Nefro-Dialitica sono rimasti in servizio solo tre Dirigenti Medici: il dott. Vincenzo Bruzzese; la dott.ssa Stefania Conti; il dott. Rosario D’Amore;

– considerato che il medico no–vax sospeso dall’ASP non è stato sostituito dalla dirigenza reggina e non risulta che sia stata attivata procedura fra i medici nefrologi per l’assunzione a tempo determinato per la sostituzione del medico assente perché sospeso;

– posto in evidenza che il trattamento emodialitico è una prestazione sanitaria “salvavita” per i pazienti che ne hanno necessità e, pertanto, non può essere interrotto o sospeso;

– risaputo che i Dirigenti Medici, per non incorrere in uno stato di “interruzione di pubblico servizio” stanno da tempo producendo ogni sforzo per garantire la copertura dei turni rinunciando alle ferie e al riposo attuando ripetuti raddoppi di turni; l’Ispettorato del lavoro controlli la regolarità sulle condizioni del lavoro (turni, straordinari, etc.) svolto dai dipendenti del Centro Dialisi di Taurianova.

– ritenuto che nonostante ciò, sia altamente probabile che si possano verificare delle improvvise situazioni da far sì che i turni del personale medico rimangano “scoperti” per cause di forza maggiore; precisando che ci sono attualmente tante persone con gravi malattie renali che ancora non sono dializzati e che dovranno esserlo a breve termine, ma causa la carenza di personale non potranno essere accolti in emodialisi;

Faccio presente che il Reparto Dialisi di Taurianova sviluppa anche un’attività ambulatoriale specialistica nefrologica in favore di molte centinaia di persone che, pur non avendo necessità di ricorrere alla dialisi, hanno bisogno di assistenza medica specialistica per conservare la loro funzione renale “residua”. È proprio in base all’analisi di tale attività che, con “dati alla mano”, si evince la necessità di provvedere all’incremento numerico del personale per poter assistere un numero maggiore di malati non solo dializzati.

Per quanto detto, è urgente porre rimedio, alla criticità per la carenza di personale assumendo un medico nefrologo e altro personale infermieristico. L’insufficienza del personale fin quì rilevata è aggravata con la messa in quiescenza di alcune unità e l’usufruire delle ferie di un dirigente medico anch’egli prossimo al pensionamento.

Espresse le ragioni del notevole disagio dalle notizie provenienti dalle vissute condizioni del Centro Dialisi; si deduce che il “malato” da curare è in primis il Centro Dialisi stesso.

Delle necessità della “Dialisi” di Taurianova ho scritto e parlato con Persone che contano a cui ho chiedo giustizia, secondo i dettami della Costituzione, e di conseguenza tentare di riabilitare la tanto umiliata sanità calabrese.

A mio nome parlo, ma sento la responsabilità di parlare soprattutto a nome dei tanti ammalati “utenti” del “Centro” di Taurianova. In noi tutti, vi è la piena consapevolezza che le diverse istanze e rivendicazioni si trovino tutt’oggi collocate in uno scenario di avvilente non curanza sulla carenza di personale al Centro Dialisi e con esso sull’attività ambulatoriale specialistica nefrologica.

Numericamente il personale continua ad essere insufficiente ma il numero dei pazienti emodializzati continua ad aumentare. Ad oggi i pazienti che dializzano al centro dialisi di