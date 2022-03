Occhiuto annuncia novità su volo Reggio Calabria-Milano e dichiara: “Lavoriamo per le low cost”

Sono giorni di novità per gli aeroporti calabresi. L’annuncio di Ryanair con novità su Lamezia e Crotone hanno, per l’ennesima volta, rappresentato un motivo di rammarico per i reggini che vedono il proprio scalo restare al di fuori dei collegamenti low cost. Di questo ed altro ne ha parlato il governatore della Calabria Roberto Occhiuto.

Il primo punto riguardante il Tito Minniti è stato l’annuncio di una novità sul collegamento “da” e “per Milano”. Un volo che sembrava al capolinea. “Ho parlato – ha detto il governatore – più volte con l’amministrato delegato di Ita. Probabilmente domani ci saranno delle novità sul volo Reggio-Milano e Milano-Reggio che Ita aveva deciso di sopprimere dal 24 marzo. Probabilmente domani (sabato ndr) ci sarà una comunicazione di Ita sul fatto il volo continuerà ad esserci. Se non dal 24 marzo, comunque dai giorni subito successivi”.

Le tante rotte dell’aeroporto di Lamezia, rischiano di far andare nel dimenticatoio gli altri due scali calabresi. “Ho parlato anche con Ryanair, ho visto la loro conferenza e ho sentito la loro volontà di aumentare i voli su Lamezia. A me – ha sottolineato Occhiuto – interessano anche gli altri due scali: Reggio Calabria e Crotone. È importante che questi due scali abbiano una loro vocazione. Su Reggio Calabria stiamo lavorando per eliminare le limitazioni che impediscono alla low cost di volare su Reggio”.

Non è la prima volta che i reggini leggono queste parole, toccherà ad Occhiuto far valere i fatti.

