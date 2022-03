Necessario un reale management sanitario presso il Carcere di Arghillà. Il Garante Avv. Giovanna Russo convoca con urgenza un Tavolo Tecnico sulla Sanità

L’avv. Russo, Garante dei diritti delle persone private della libertà personale, in ragione della delicatezza del ruolo ricoperto e del mandato istituzionale ha ritenuto opportuno evidenziare fatti e criticità relativi al sistema sanitario penitenziario reggino, che necessita di particolare attenzione e soprattutto di un indirizzo istituzionale che non può più tardare.

La situazione sanitaria dell’Istituto di Reggio Calabria–Plesso Arghillà è fragilissima. Grazie al notevole impegno del personale infermieristico e del medico di guardia, il focolaio covid, attualmente presente in Istituto, sembra essere sotto controllo. Non sono state riscontrate gravi condizioni cliniche e la popolazione detenuta ha risposto in maniera matura e collaborativa, nonostante i forti disagi legati all’isolamento.

Il microcosmo carcerario, con le sue note peculiarità assistenziali, necessita di un’assistenza sanitaria particolare e adeguata, conforme al rispetto della dignità delle persone detenute, così come cristallizzata dal dettato costituzionale e non è più tollerabile la permanenza di un costante stato di “emergenza” lavorativa che a sua volta determina criticità in relazione al diritto alla salute delle persone detenute.

L’Istituto di Arghillà può contare su un solo medico di turno. La gran parte del personale infermieristico e l’operatrice sociale hanno con contratti a tempo determinato ed a brevissima scadenza. È fondamentale che siano attivate tutte le procedure utili per la definizione stabile, e non emergenziale, del personale; non può essere ritenuta sufficiente l’ipotesi di un breve rinnovo dei contratti.

L’Istituto di Arghillà, seppure circondato da un alto muro di cinta, non può essere considerato un’isola, né territoriale, né sanitaria. Così come la popolazione carceraria insiste territorialmente sul Comune di Reggio Calabria, i servizi sanitari che vi afferiscono dipendono dalle