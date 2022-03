Mobilità e Trasporti, approvato in Consiglio comunale un documento da sottoporre alla Commissione parlamentare

regione euromediterranea, atteso che Reggio Calabria e la Sicilia risultano essere il terminale del corridoio strategico Scandinavo- Mediterraneo. L’Area Integrata dello Stretto è un bacino di 1.200.000 abitanti, oltre ad essere il terminale sud del sistema autostradale e ferroviario del Paese, è caratterizzata dalla presenza di un Aeroporto; due Parchi Nazionali; tre Università; due Musei Nazionali; due Autorità di Sistema Portuale oltre siti di rilevanza Archeologica e Paesaggistica».

«Lo sviluppo del territorio – si legge ancora – si può concretamente realizzare con la dotazione e il potenziamento di una rete infrastrutturale strategica attraverso la realizzazione dell’Alta Velocità che nella dimensione Salerno-Reggio Calabria venga disegnata in funzione del raggiungimento della soluzione AV Larg (Lean, Agile, Resilient, Green) che consenta il collegamento tra i due nodi (Roma-Reggio Calabria) in un tempo di percorrenza non superiore alle tre ore».

Imprescindibile, in questo senso, anche «il rilancio dell’aeroporto dello Stretto con la classificazione da aeroporto nazionale ad aeroporto di interesse strategico; il riconoscimento della Continuità Territoriale, l’eliminazione delle limitazioni e restrizioni insistenti superabili con pochi efficaci interventi d’intesa con Enac, l’implementazione del sistema cargo; il miglioramento dell’accessibilità e della funzionalità con le risorse già destinate; l’attuazione di politiche di coinvolgimento delle istituzioni messinesi, tenuto conto delle specificità dell’area integrata dello Stretto, prevedendo anche l’ipotesi di un riassetto societario di Sacal, in sinergia con la Regione Calabria, nell’ottica di una migliore funzionalità dell’aeroporto dello Stretto per meglio indirizzare l’attrattività di nuovi vettori rivolta al becino euro mediterranea».

In questo contesto, «la Città Metropolitana di Reggio Calabria possiede come peculiarità quella di essere inserita all’interno di due distinte Autorità di Sistema Portuale».

«Il recente rapporto ISTAT – è scritto nel documento – segnala i porti di Reggio Calabria, Villa San Giovanni e Messina come i porti europei con maggior traffico passeggeri. La circostanza rappresenta la fotografia del livello di conurbazione tra le due città dello stretto e segnala l’esigenza di un non più rinviabile miglioramento del servizio di collegamento con i mezzi veloci che possa garantire un maggior numero di corse e la copertura di un arco temporale dell’intera giornata in grado di offrire risposte al pendolarismo lavorativo, sanitario e potenziale volano di sviluppo socio culturale».

«L’Amministrazione Comunale di Reggio Calabria – viene ricordato – ha sottoscritto un protocollo di intesa con l’Autorità di Sistema dello Stretto (che si allega in copia ed è parte integrante del presente documento) per la realizzazione di interventi di potenziamento dell’area portuale anche in funzione del rivoluzionario progetto di costruzione del Museo del Mediterraneo, ideato dall’archistar Zaha Hadid e finanziato dal Mibact».

Ed ancora: «Di fondamentale importanza per l’intera Città Metropolitana è il compiuto sviluppo dell’area portuale di Gioia Tauro che necessariamente trova attunzione con l’attuazione del seguenti punti: rimodulazione dell’area ZES; sviluppo delle aree industriali e creazione dell’interporto; sviluppo della piattaforma del freddo». Altro nodo cruciale è «il finanziamento per