L’Associazione “Noi per Santa Caterina”scrive una lettera di protesta al sindaco ff con la quale si rilevano le mancate risposte alle ripetute segnalazioni,nonostante gli impegni assunti dall’amministrazione.

“Questa associazione deve,ancora una volta, rilevare che ,malgrado le ripetute segnalazioni e gli incontri con l’amministrazione comunale,nella persona del sindaco ff Paolo Brunetti,gli impegni assunti da quest’ultimo,ad oggi rimangono insoluti.E’ nostra intenzione,come sempre,continuare ad avere con l’amministrazione, rapporti di collaborazione e di partecipazione;ciò non impedisce,nè impedirà quell’azione di denuncia delle molte cose che continuano a non funzionare,vedi le buche che ancora insistono nel quartiere,le zone completamente al buio,le perdite d’acqua.Tutte queste criticità attendono una soluzione definitiva.L’associazione ribadisce la massima disponibilità al confronto,purchè,al contempo,si passi dalle parole ai fatti,che per noi significa Soluzione…..”