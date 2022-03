La rete “Con i minori e le famiglie” chiede alla Regione elaborazione di un Piano regionale per l’infanzia e l’adolescenza

Per non perdere i finanziamenti per il welfare serve un rinnovato impegno di regione, enti locali e terzo settore.

La rete “Con i minori e le famiglie” chiede alla Regione Calabria la elaborazione di un Piano regionale per l’infanzia e l’adolescenza, che sia frutto di un lavoro congiunto tra la Regione e il Terzo Settore, e che, sulla traccia del Piano nazionale per l’infanzia e l’adolescenza recentemente firmato dal Presidente della Repubblica, ne contestualizzi i contenuti sulla base degli effettivi bisogni e dello stato delle cose nella nostra regione.

Le linee guida del Piano nazionale ci dicono che deve esserci profonda sinergia e integrazione tra gli ambiti di intervento: ovvero suggerisce di predisporre strumenti di attuazione che sappiano intersecare gli obiettivi e le linee di azione, affinché l’intervento sia basato sul principio di complementarietà e non per aree separate e indipendenti.

Crediamo che sia necessario e urgente un confronto tra Terzo Settore e Regione sulla immediata attivazione di una cabina di regia congiunta, poiché ci sono i fondi PNRR che assolutamente vanno veicolati con cognizione di causa e con estrema attenzione alla generazione di un impatto importante, nel rispetto delle succitate linee guida nazionali, e però nella loro declinazione coerente con la situazione regionale e, nella regione, dei vari contesti territoriali, che a volte mostrano differenze e specificità sia in termini di bisogni che di pratiche attive e opportunità.

È un confronto già avviato, sia con gli assessorati che con il Presidente Occhiuto, ma che ora deve generare strumenti operativi efficaci e partecipati da quelle realtà associative e dalle reti che possono dare un contributo e che devono essere coinvolte in una modalità che non sia di mero ascolto, ma di co-programmazione e nel riconoscimento delle buone pratiche esistenti, anche in ottica di potenziamento e diffusione di quelle che sono empiricamente valutabili come efficaci e rispondenti alle linee guida nazionali.

Siamo convinti che sia profondamente sbagliato relegare il Terzo Settore nel ruolo di sostituzione del settore pubblico, laddove questo sia assente o deficitario. Senza esimerci da tale compito, auspichiamo però che il principio guida sia quello della sussidiarietà: Terzo Settore e Istituzioni che siano entrambi forti e presenti; più forti e più presenti proprio grazie all’affiancamento, alla complementarietà.

Le istituzioni e le politiche pubbliche devono, secondo noi (ma in realtà secondo le linee guida nazionali), essere assolutamente permeabili dalle istanze portate dalle reti associative. Devono esserlo a livello regionale, e devono esserlo negli Ambiti Territoriali. È, ora più che mai, fondamentale che gli ATS vedano il Terzo Settore non solo e non tanto come opportunità di veicolazione di voucher minori o di questo o quel bando; ma come alleato che da un lato partecipa alla progettazione sociale territoriale, dall’altro si propone come soggetto che rende attuabili le progettazioni.

È necessaria una cabina di progettazione partecipata tra Regione e reti di Terzo Settore, che elabori un Piano Regionale per l’infanzia e l’adolescenza che sia volano per generare e disseminare la Calabria di interventi innovativi, efficaci, sostenuti da fondi adeguati e soprattutto con un sistema di monitoraggio severo e attento sulla qualità e sull’impatto sociale. Su questo tema si svolgerà giovedì 17 marzo alle ore 17,30 un