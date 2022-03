Incontro in Prefettura per le criticità del centro dialisi di Taurianova

Il silenzio e l’inerzia dell’ASP offendono e mortificano senza tener conto che si argomenta di ammalati ed io sono uno di essi: se guardassero bene vedrebbero noi negli occhi dei loro familiari. Ma il loro è cuore di pietra non di carne: mi chiedo dov’è la loro umanità.

Tuttavia è confortante constatare che al silenzio dell’ASP è seguito l’ascolto attento e rispettoso degli Uomini di Governo!

Ho manifestato ancora al dr. Oteri l’allarme sociale che si è di già determinato, evidenziando che la situazione, vissuta e affrontata in modo lodevole dal personale medico e paramedico, non può più protrarsi ed è pericoloso sottovalutarla perché la questione riguarda ammalati particolarmente fragili e perciò ad alto rischio e chi conosce il “mondo della dialisi” recepisce perfettamente per cui ogni immobilismo è da condannare e non è utile applicare l’arte del rinvio sine die.

Ho anche messo in evidenza, in Prefettura, che c’è da aggiungere l’ulteriore carico di lavoro generato con la installazione del cosiddetto PIND (Punto Intervento Nefro-Dialitico) di urgenza/emergenza presso l’Ospedale di Polistena. I posti tecnici per le sedute dialitiche presso P.O. di Polistena (peraltro non previsti nel Piano Aziendale ASP) che necessitano comunque delle necessarie autorizzazioni, generano difficoltà nel Personale infermieristico per la copertura delle reperibilità notturne e festive con adesione volontaria. Più in generale è da considerare che gli estenuanti turni di lavoro attuati, al limite della regolarità contrattuale, da stremati, appassionati medici ed infermieri, potrebbero far venire meno la qualità del delicato vitale servizio. Sono fiducioso che l’incontro avuto nel Palazzo di Governo darà presto i risultati sperati ed è stato di buon auspicio per la soluzione del problema al fine di trovare soluzioni indispensabili a garantire non solo qualità nelle prestazioni, ma anche continuità assistenziale salva vita. Umida è stata la commozione degli ammalati nell’apprendere il promesso aiuto dell’Autorità di Governo.

Un grato ringraziamento al dr. Marco Oteri, grazie soprattutto per averci accolto in modo disponibile e amichevole, contesto che ha permesso rappresentare compiutamente le non più rinviabili necessità dell’importante Centro di cura della Piana di Gioia Tauro.

dr. Pino Pardo, già dializzato e trapiantato renale, già Presidente del Comitato di tutela “Pro-Centro Dialisi” di Taurianova