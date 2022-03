Incidente allo stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria, muore operaio

Drammatico incidente allo stabilimento Hitachi Rail di Reggio Calabria. Un operaio, Giuseppe Cuzzola, 48enne addetto allo smaltimento dei rifiuti speciali di una ditta esterna è deceduto schiacciato dal materiale caduto da un braccio di una gru.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo – che è anche titolare della ditta esterna “Cuzzola Trasporti” – era intento nell’attività di raccolta del materiale che si lavora nell’azienda quando per cause ancora in corso di accertamento parte dell’alluminio spostato dal “ragno” meccanico si è staccato travolgendo l’operaio.