Grave incidente nel reggino: coinvolti 4 mezzi, automobilista prova a darsi alla fuga

Di seguito la nota diffusa dalla Polizia Locale di Palmi – Alle ore 17:15 circa di venerdì 24 marzo u.s. personale della Polizia Locale, coordinato dalla

Dott.ssa Chiara Agostino – Ufficiale di P.G. Responsabile dell’Aliquota Operativa, interveniva

sulla S.S.18, località San Leonardo ove si era verificato un grave sinistro stradale che vedeva

coinvolti n°4 (quattro) autoveicoli, nello specifico una Fiat Panda con a bordo la conducente M.T.

di anni 76, incastrata nell’abitacolo e apparsa in condizioni gravi, la quale veniva estratta dalle

lamiere da una squadra dei vigili del fuoco e trasportata d’urgenza presso gli Ospedali Riuniti di

Reggio Calabria dal 118 ove è ricoverata tutt’oggi in prognosi riservata, una Citroen C3 condotta

dalla sig.ra P.R., una Audi Q2, condotta dalla sig.ra F.L., anch’ella incastrata tra le lamiere,

estratta dall’abitacolo e trasportata presso il pronto soccorso di Polistena dal 118 e infine una

Ford Fiesta che si trovava sull’opposta corsia di marcia Palmi con direzione Gioia Tauro, di

proprietà e condotta da S.N. di anni 46. Mentre gli agenti accorsi sul sinistro provvedevano a

mettere in sicurezza il sito, accortisi che all’interno della Ford Fiesta vi erano 2 bombole di gas,

notavano che sia il conducente che il passeggero della predetta auto si erano allontanati entrando

nella stradina di via San Leonardo. Una pattuglia si poneva alla ricerca dei soggetti riuscendo ad

intercettarli in fondo a C.da San Leonardo mentre si allontanavano. Subito, notava che il S.N.

emanava un forte odore di alcool e proferiva parole sconnesse e pertanto veniva condotto presso

gli Uffici del Comando di Polizia Locale e lì sottoposto al controllo etilometrico con

apparecchiatura omologata che dava esito positivo, evidenziando un tasso alcolico nel sangue

superiore di quasi un punto e mezzo al massimo livello previsto dal codice della strada. Dagli

accertamenti eseguiti dalla Polizia Locale in banca dati emergeva che S.N. era recidivo in materia

di guida in stato d’ebbrezza in quanto già denunciato nel 2020 e nel 2021 dai militari della

Compagnia Carabinieri di Palmi. Emergeva inoltre che proprio in occasione di quelle denunce a

S.N. era stata sospesa la patente di guida dalla Prefettura di Reggio Calabria e l’auto usata dallo

stesso era sottoposta a sequestro e avrebbe dovuto essere custodita presso il suo domicilio. Sulla

scorta dei rilievi fotografici e planimetrici effettuati in loco, delle informazioni acquisite dai

testimoni e delle immagini estratte dai sistemi di video sorveglianza presenti in zona la Polizia

Locale, dopo aver operato incessantemente e meticolosamente tutta la notte, poteva quindi

ricostruire la dinamica del sinistro e attribuirne la piena responsabilità a S.N., il quale procedeva

da Gioia Tauro con direzione Palmi a velocità elevata e non commisurata al centro abitato sotto

l’effetto di sostanze alcoliche impattando e travolgendo altri 3 (tre) veicoli in prossimità

dell’incrocio di San Leonardo. Considerata la gravità delle lesioni riportate dalla signora M.T. a

seguito dell’evento alle ore 21:30 S.N. veniva dichiarato in stato di arresto, informando il

magistrato di turno che disponeva la sottoposizione agli arresti domiciliari, e l’autovettura veniva

posta sotto sequestro giudiziario e affidata alla depositeria. A carico dello stesso venivano inoltre

elevati cinque verbali per relative infrazioni al codice della strada tra i quali l’assenza di copertura

assicurativa. In data 28 marzo l’arrestato è stato condotto presso le aule del Tribunale di Palmi

davanti al Giudice che ha convalidato l’arresto disponendo, in considerazione della personalità e

del pericolo di reiterazione delle condotte, l’applicazione della misura cautelare degli arresti

domiciliari.