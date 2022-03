Eric Veneziano a lavoro con un nuovo progetto per l’audiovisivo

Dopo gli esordi come videomaker in forza alla musica leggera, Eric Veneziano si dedica al cinema in modo così totalizzante al punto che mentre è ancora in uscita con il suo ultimo film come regista, “The Tape”, è già a lavoro su un nuovo set per dare fondo alla sua abilità cinematografica con un nuovo progetto per l’audiovisivo. “Blu come i tuoi occhi”, è un cortometraggio – ideato da Leonardo Zenere e scritto in collaborazione con Gabriele Bortolato – che parla della crescita turbolenta di Edoardo a partire dall’evento traumatico della perdita del padre fino all’acquisizione di nuove consapevolezze emotive, passando attraverso dinamiche sociali destabilizzanti anche a causa dell’incontro con un ragazzo che gli cambierà il modo di vedere la vita, portandolo in un vortice di sensazioni nuove, faticose e rivelatrici. “Blu come i tuoi occhi” racconta in modo meticoloso le varie sfumature dell’amore – e della sua astrattezza – all’interno delle relazioni, ed è uno dei primi prodotti cinematografici a raccontare una bromance in età adolescenziale.

Tra i protagonisti Thomas Camorani, Andrea Ciancimino, Christian Cordone, Cristina Bugatty. Prodotto dalla Modest Entertainment, prima di essere disponibile al pubblico nel 2023 sarà presentato ai festival nazionali ed internazionali.