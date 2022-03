DiaLOG IN Youth Work: il Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace incontra i due giovani che rappresenteranno Reggio Calabria alla convention di Roma

Il Sindaco f.f. della Città Metropolitana Carmelo Versace ha incontrato due giovani, Jacopo Vita di Cardeto ed Emanuela Martino di Reggio Calabria, componenti della Delegazione Calabria al Dialogo Nazionale del progetto europeo “DiaLOG IN Youth Work”, che si svolgerà il 10-12 Maro 2022.

Jacopo ed Emanuela, accompagnati da Alessandra Coppola, presidente di APICE ed organizzazione responsabile del progetto a livello territoriale, hanno presentato al Sindaco facente funzioni Versace le raccomandazioni regionali Calabria prodotte durante i dialoghi territoriali, sottolineando le istanze dei giovani e in particolare la necessità di riconoscere il valore della pratica dello youth work e dell’educazione non formale nella vita del giovane, nonché il bisogna di riconoscere la figura dello youth worker, l’operatore che opera in maniera specifica con i giovani, figura ufficialmente riconosciuta in diversi paesi europeo ma non ancora in Italia.

Il Sindaco facente funzione ha accolto positivamente le raccomandazioni dei ragazzi, riconoscendo le istanze dei giovani come valevoli e per questo ha voluto manifestare il suo impegno a supportare con atti concreti il loro recepimento da parte della Città Metropolitana, nonché la volontà di intraprendere un percorso condiviso che porti alla diffusione di questa tematica e alla conoscenza di questa figura professionale, stimolando gli enti competenti in materia a porre in essere gli atti dovuti per dotare la Regione Calabria di una legge giovani, ad oggi mancante.

A seguito dei dialoghi regionali, giovani provenienti da tutta Italia si incontrano a Roma per dialogare sul riconoscimento della figura di ‘animatore socio-educativo’. La delegazione Calabrese comprenderà anche Paola Loprete e Francesco Vitaliano, da Girifalco, accompagnati da Benito Serratore di Connecting Europe. Prenderà parte ai lavori anche l’Assessore alle Politiche Giovanili della Città di Reggio Calabria, Giuseppina Palmenta.

La conferenza nazionale, evento finale del progetto DiaLOG In Youth Work finanziamento Erasmus Plus KA347, fissata in calendario per il prossimo 11 marzo, si svolgerà presso lo ‘Spazio Europa’ di via IV Novembre, alle ore 15.00. Parteciperanno tra gli altri, Rui Gomes – Capo della Divisione Istruzione e Formazione, Dipartimento della Gioventù del Consiglio d’Europa e Lucia Abbinante – Direttrice Generale della Agenzia Nazionale Giovani. L’evento è organizzato dall’associazione Giosef Italy.