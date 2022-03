Controlli dei Nas, chiuso ambulatorio veterinario a Reggio Calabria

Dieci ambulatori veterinari chiusi, uno dei quali a Reggio Calabria, numerose sanzioni e denunce: questo il bilancio dei controlli che il comando Carabinieri per la tutela della salute, d’intesa con il ministero della Salute, ha condotto su tutto il territorio nazionale in strutture veterinarie dotate anche di servizi di pronto soccorso. Complessivamente sono stati ispezionati 682 tra ospedali, cliniche e ambulatori veterinari: sono stati rilevati 178 obiettivi non conformi, pari al 26%, deferiti all’Autorità giudiziaria 49 titolari ed operatori e sanzionati altri 141 per violazioni amministrative, per un ammontare di 145mila euro.

Sono state contestate 220 violazioni, delle quali 116 riconducibili a irregolarità nella gestione e detenzione dei farmaci destinati all’impiego sugli animali, poiché risultati scaduti o non correttamente registrati. Sono state contestate ulteriori 62 sanzioni per inadempienze procedurali, organizzative e dei livelli minimi di igiene, nonché la mancata attuazione delle misure di contenimento del Covid: 5 veterinari svolgevano l’attività privi di vaccinazione anti Covid e, in due casi, nonostante fossero gia’ stati sospesi dell’Ordine professionale.

Nel corso delle ispezioni, i Carabinieri Nas hanno eseguito il sequestro complessivo di oltre 800 confezioni di farmaci veterinari e dispositivi medici risultati irregolari e con data di scadenza superata. Sono stati eseguiti, inoltre, 10 provvedimenti di sospensione dell’attività nei confronti di ambulatori veterinari che operavano in assenza autorizzativa e in condizioni igieniche e strutturali incompatibili con l’esercizio della cura e del benessere degli animali, riscontrati tra le province di Salerno (4), Latina (2), Avellino, Catania, Reggio Calabria e Torino.