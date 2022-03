Compiono 15 anni i Murales del primo marciapiede della Stazione FS di S.Caterina a Reggio Calabria

L’Associazione Incontriamoci Sempre ricorda che le opere poste al primo

marciapiede della Stazione Fs di S Caterina compiono 15 anni dalla sua

realizzazione, 2007/2022.

La Stazione di S Caterina, che si affaccia sullo splendido panorama

dello Stretto e del Porto di Reggio Calabria, è abbellita da delle

splendide opere che, periodicamente, i volontari dell’Associazione

curano con grande amore e passione per l’arte.

“I Murales posti al primo marciapiede” dichiara Pino Strati, presidente

di Incontriamoci Sempre “compiono 15 anni. Nel 2007, infatti, le

Ferrovie dello Stato hanno deliberato una giornata dedicata alle nuove

arti visive, intesa come forma di valorizzazione del proprio patrimonio

immobiliare, denominata Obiettivo Stazioni Rinnovate”.

“Nuovo Muralismo”, iniziativa presentata in 19 stazioni di 14 Regioni

Italiane, ha avuto come teatro, nel territorio Calabrese, la stazione di

RC S.Caterina. Ciò si inseriva all’interno di un percorso di

valorizzazione dei servizi e degli spazi Ferroviari, avviato dalle Fs in

ambito Nazionale nei primi mesi del 2007.

“In Calabria, con Obiettivo Stazioni Rinnovate” prosegue Strati “Nuovo

Muralismo, le Ferrovie dello Stato hanno voluto dare un tocco di colore

alla stazione Fs di S Caterina, che nel tempo era stata oggetto di

ripetuti atti vandalici e, nello stesso tempo lanciare un messaggio di

responsabilità sociale e contribuire a sviluppare maggior rispetto per

il bene pubblico.

Ricordiamo che le opere furono realizzate da i Tarzanelli, cinque

giovani graphic Reggini.”

Presenti alla realizzazione l’Assessore alle Politiche Ambientali del

comune di Reggio Calabria, il Direttore compartimentale di RFI Ing.

Angelo Calluso , il Direttore di Tvm RFi Franco Silipo .

A tutt’oggi , grazie al lavoro costante di Incontriamoci Sempre sono

ancora oggetto di ammirazione da parte di tanti cittadini e studenti.

Il Direttivo