Carenza di personale al centro dialisi di Taurianova, Pardo invia formale richiesta all’ispettorato del lavoro

Riceviamo e pubblichiamo – Viviamo in un territorio dove vedere riconosciuti i più elementari diritti diventa complicato, se non addirittura impossibile! Non è così? Ed allora perché non vengo smentito? Perché l’ASP evita di confrontarsi? Vengano i Dirigenti ASP in Prefettura a spiegare le loro ragioni! Agli ammalati si dà ascolto ignorarli significa offendere le loro dignità; con essi si dialoga per giungere a giuste soluzioni. Con la “chiusura” al dialogo i Dirigenti ASP vengono meno a loro precisi doveri. È dal 21 dicembre 2021 che noi pazienti attendiamo risposte; siamo Persone vive maturate dalla lunga sofferenza ed i vertici ASP, davanti alle necessità degli ammalati, non possono girarsi dall’altra parte per eludere il problema.

Già, in periodo pre-Covid, in uno dei documenti – consegnatomi, in originale ed in mio possesso, dai Dirigenti ASP (dr.ssa Ippolito e dott. Forte) al “tavolo” aperto in Prefettura il 3 maggio 2019, presieduto dalla Capo Gabinetto dr.ssa Anna Aurora Colosimo – viene indicata quale dev’essere la consistenza numerica del Personale Medico e Paramedico in forza al Centro Dialisi di Taurianova. In quel documento sono previsti (indicati sin d’allora come “necessità urgenti”) per il Centro Dialisi taurianovese: 5 medici e 12 infermieri.

Nella mia vita di lavoro ho fatto anche il dirigente di aziende di Stato e private: i problemi non sono mai mancati sul mio percorso, li ho sempre affrontati serenamente con rispetto delle parti, con apertura mentale nel dialogo e quindi portate a soluzione le questioni poste.

In questa infelice circostanza che tormenta con le evidenti criticità il Centro Dialisi di Taurianova – che nel passato è stato definito (da un editorialista del prestigioso “Corriere della Sera”) “fiore all’occhiello della piana di Gioia Tauro” – non so chi sia il responsabile, ma logica vuole che chi non è all’altezza del compito assegnatogli, lasci il posto a chi è capace di affrontare serenamente e con rispetto (degli ammalati e dei loro esausti familiari) la problematica del “Centro” e dare le dovute risposte.

Il dr. Pino Pardo – nella qualità di già dializzato e trapiantato renale, già