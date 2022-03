Borsa di studio Inner Wheel di Reggio Calabria intitolata a Cristina Manganaro Brancatisano

Anche quest’anno l’Inner Wheel di Reggio Calabria ha assegnato una borsa di studio intitolata alla compianta socia Cristina Manganaro Brancatisano, colonna portante del club prematuramente scomparsa .

Il vincitore, che frequenta un corso di Lingua e Cultura Italiana presso l’Università per stranieri “Dante Alighieri”, è il giovane Matiullah Maroon. L’Inner, in ciò supportato dalla fattiva e munifica collaborazione del Club Rotary Reggio Calabria Sud nella persona del Presidente Domenico Calarco, ancora una volta è vicino ai giovani meritevoli che frequentano i nostri atenei.

La significativa cerimonia, che si è svolta presso la stessa Università per stranieri, oltre alla Presidente del club Irene Catanoso ha visto la presenza anche della sorella di Cristina, Maria Luisa Brancatisano, e della prof. Maria Rita Liuni, per anni docente di Italiano in corsi voluti e sponsorizzati dall’Inner in favore di giovani stranieri.

Un modo per ricordare una socia indimenticabile, sempre operosa, fattiva e al servizio degli altri.

E un grazie all’Università Dante Alighieri che ancora una volta accoglie il nostro progetto e ci supporta nelle nostre iniziative culturali.