Autorità di Sistema portuale dei Mari Tirreno Meridionale e Ionio, approvate all’unanimità le variazioni di Bilancio 2022 e del POT 2022-2024

mila euro per finanziare la variazione del quadro economico valutato per 3.559.776 euro di cui 2.570.000 già impegnati.

In uscita di Bilancio è stata prevista una variazione per finanziare la redazione del documento di pianificazione strategica di sistema per un valore finanziario pari a 165 mila euro e la redazione del documento di pianificazione energetica ed ambientale dell’intero sistema portuale per un valore economico pari a 80 mila euro.

Con l’obiettivo di garantire condizioni igieniche, sanitarie e di distanziamento a tutti gli operatori e al personale che operano nel porto di Gioia Tauro, prima di accedere ai luoghi di lavoro, è stata adottata, tra le voci in uscita del Bilancio 2022, la variazione in aumento di 5 milioni di euro necessari alla “Realizzazione dell’immobile per servizi essenziali all’attività di prevenzione sanitaria e lavorativa”.

Votata all’unanimità degli aventi diritto al voto nel Comitato di Gestione, complessivamente, con il parere favorevole del Collegio dei revisori dei Conti, la variazione del Bilancio 2022 prevede un aumento delle entrate pari a euro 5.989.776,72 e una diminuzione delle spese pari a 1.210.223 euro.

Si avrà, così, un valore di entrate pari a 60.705.534 euro e di spesa pari a euro 83.849.281, con un disavanzo pari a 23.143.747 di euro coperto mediante l’utilizzo di parte dell’avanzo presunto di amministrazione di 124.487.198 euro.