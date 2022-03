Attendiamoci, ecco il laboratorio “CREO” per sperimentare con alimenti e prodotti grafici

È giunta l’ora di mettere le “mani in pasta”: parte oggi il laboratorio CREO del progetto SCEGLI di

Attendiamoci, percorso educativo per studenti di scuole medie e superiori selezionato all’interno

del bando “Educare insieme” del Dipartimento delle Politiche per la Famiglia della Presidenza del

Consiglio dei ministri.

CREO è un’attività suddivisa in un laboratorio di stamperia digitale ed un laboratorio di

sperimentazioni alimentari. A iniziare quest’ultimo itinerario formativo saranno gli studenti del

“Piria”, mentre a “sporcarsi le mani” in stamperia saranno i giovanissimi della “Montalbetti-Telesio”.

Ai ragazzi, si offrirà un contesto diverso di apprendimento, caratterizzato da una modalità di

formazione che ruota intorno a piccoli gruppi, accompagnati passo passo verso la realizzazione di

prodotti alimentari e gadget innovativi.

Gli esperti, dunque, accompagneranno e formeranno i ragazzi nell’attività pratica, seguendoli sia

individualmente che come gruppo.

L’obiettivo è quello di costruire un contenitore di saperi, conoscenze e sperimentazioni in cui si

incontrano ed esprimono creatività e innovazione, al cui interno possano realizzarsi idee

innovative.