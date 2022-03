Un otto marzo diverso, all’insegna delle sinergie e della condivisione, perché solo l’unione fa la forza in un momento delicato per l’economia come quello che stiamo vivendo.

A Reggio Calabria Confcommercio, Confartigianato, Cna e Confindustria hanno dato vita assieme alla prima edizione di “Le donne che fanno le Imprese”, evento fortemente sentito e voluto dalle quattro Organizzazioni per tributare un riconoscimento alle imprenditrici “doc” delle categorie del Commercio, dell’Artigianato e dell’Industria. L’incontro assai partecipato si è svolto ieri nel salone delle conferenze della Camera di Commercio.

Sono stati i Presidenti delle Associazioni promotrici dell’iniziativa ad avviare i lavori, portare i saluti e successivamente consegnare i riconoscimenti alle donne imprenditrici.

Presenti Lorenzo Labate presidente di Confcommercio, Pasquale Fontana presidente di Cna, Domenico Vecchio presidente di Confindustria, Vincenzo Marra per Confartigianato, Antonino Tramontana presidente della CCIAA e le donne delle istituzioni che, con il loro appassionato impegno, sono di esempio per la collettività: Tilde Minasi, assessore alle politiche sociali alla Regione, Irene Calabrò, assessore comunale alla Cultura, Paola Carbone, consigliera di Pari opportunità della Città Metropolitana, Angela Martino, assessore comunale alle Politiche di genere e Natina Crea, segretario generale CCIAA. L’evento è stato moderato dal giornalista Mario Meliadò.

Importanti i contributi offerti dalle relatrici che, nel riconoscere l’importanza dell’impegno condiviso di Confcommercio, Cna, Confindustria, Confartigianato e la forza del segnale dato alla collettività, ciascuna per il proprio ambito operativo, hanno dato una chiara rappresentazione del valore, dell’impegno e delle responsabilità nel declinare al femminile ruoli di rilievo nel contesto sociale non mancando di rilevare come tante sono le conquiste al femminile anche nel nostro territorio, guadagnate con lavoro, impegno e sacrifici ma, soprattutto, tanta è ancora la strada da fare.