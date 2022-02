(VIDEO) Sanità, Occhiuto: “Servono 500 assunzioni a Reggio Calabria e non riescono a farle”

“Il commissariamento si è determinato per le responsabilità della politica regionale di tutti i colori dodici anni fa. Da lì in poi il governo regionale ha fatto dei disastri attraverso i commissari”.

Così il presidente della Calabria Roberto Occhiuto ai microfoni di Piazza Pulita, trasmissione di La 7.

“Io non devo – ha proseguito – attardarmi sulle responsabilità. Io devo risolvere i problemi. Ho aperto tre ospedali, sono lì da tre mesi. Li ho aperti con l’emergenza Covid, li manterrò aperti”.

Il Covid in regione si è portato via la piccola Ginevra di due anni. Una morte in cui sono emersi tutti i limiti di realtà periferiche di una regione periferica.

“Purtroppo di Mesoraca – ha raccontato Occhiuto – in Calabria ce ne sono a decine”.

Poi il focus sula parte reggina: “La provincia di Reggio ha purtroppo strutture ospedaliere fatiscenti”.

“La carenza di personale – ha aggiunto – riguarda per esempio soprattutto la provincia di Reggio. Dovrebbero fare 500 assunzioni e non riescono a farle”.