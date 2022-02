Un minuto di silenzio del Consiglio regionale della Calabria per le vittime della guerra in Ucraina

Hanno espresso solidarietà al popolo ucraino aggredito dall’esercito russo i consiglieri regionali della Calabria ed osservato un minuto di silenzio per le vittime della guerra. “Prima di avviare i lavori – ha detto il presidente Filippo Mancuso – e a cinque giorni dall’inizio della guerra scatenata dall’esercito russo in Ucraina – sicuro di rappresentare i sentimenti di voi tutti, esprimo la ferma condanna dell’invasione premeditata e in violazione del diritto internazionale, della Russia nei confronti dell’Ucraina. I colori giallo e blu della bandiera della Repubblica Ucraina che da sabato illuminano Palazzo Campanella, interpretano la vicinanza del Consiglio regionale al popolo ucraino”.