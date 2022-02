Strage Vigili del Fuoco, il 2 Marzo udienza d’appello. I familiari: “Speriamo nella conferma della pena”

di Grazia Candido – E’ fissata per il 2 di Marzo alle ore 9, presso la Corte di Appello di Torino, l’udienza giudizio di secondo grado per i coniugi Vincenti, responsabili della strage a Quargnento dove a causa dell’esplosione di un cascinale, persero la vita i tre giovani vigili del fuoco Antonino Candido, Marco Triches e Matteo Gastaldo la notte tra il 4 e 5 Novembre del 2019.

La Corte d’Assise di Alessandria, l’otto Febbraio dell’anno scorso, ha condannato Giovanni Vincenti e Antonella Patrucco a trent’anni di carcere per omicidio volontario plurimo con dolo eventuale e al risarcimento delle famiglie delle vittime con 50 mila euro ciascuno.

Ricordiamo che, secondo quanto ricostruito dall’accusa, l’esplosione del cascinale sarebbe stata volutamente provocata per riscuotere il premio assicurativo stipulato solo pochi mesi prima dai coniugi.

Quando i vigili del fuoco giunsero sul posto dopo la prima deflagrazione, avvertirono immediatamente il proprietario che però, non rivelò nulla sulle altre bombole rimaste inesplose. Se Giovanni Vincenti avesse avvertito i soccorritori dell’imminente pericolo, sicuramente, la strage si sarebbe potuta evitare e Nino, Matteo e Marco sarebbero ancora oggi con le loro famiglie, amici e colleghi di reparto.

La sentenza di condanna a 30 anni dei coniugi è stato il primo atto di giustizia per le mamme, le compagne, i figli, i parenti delle tre giovani vittime ma il percorso giudiziario non è ancora finito.

I genitori di Nino Candido come tutte le parti offese in questa terribile vicenda, sperano che anche in Appello sia confermata la sentenza e, soprattutto, cancellata definitivamente la “macchia di imprudenza” messa addosso ai tre coraggiosi e ligi uomini dello Stato.

Da quella terribile notte, le vite di chi ha perso Nino, Matteo e Marco sono stravolte da un dolore incolmabile e le dolci parole di mamma Maria Stella Ielo Candido, ogni giorno, ci ricordano che ciò che è successo in provincia di Alessandria, non può essere dimenticato e che la Giustizia deve fare il suo corso.

“Il 5 Febbraio saranno 27 mesi senza Nino e qui, il tempo scorre con la tristezza di non aver più accanto mio figlio ma con la consapevolezza che, ovunque lui sia, vive sempre in noi – scrive Maria Stella -. Non c’è più eppure, è sempre vicino a me. Non sento più la sua voce, non vedo i suoi occhi, i suoi sorrisi ma respiro la sua presenza nel silenzio. Non posso più chiedergli consigli eppure, sento che osserva ogni mio passo seguendomi silenziosamente nelle scelte della vita. Amato figlio mio, non sei più con la tua mamma, il tuo papà e la tua amata sorella eppure, il silenzio continua a raccontarci di te. Nessuno dimenticherà mai ciò che sei stato e sarai per sempre. Manchi figlio mio”.

La morte lascia purtroppo un dolore che nessuno può curare ma l’amore lascia ricordi che nessuno può cancellare.