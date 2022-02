Reggio Calabria – Retinopatia bimbo prematuro trattata al Gom, stop ai trasferimenti

Mattinata intensa, quella di martedì, presso il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale del Grande Ospedale Metropolitano di Reggio Calabria, diretto dalla dott.ssa Isabella Mondello.

In prima mattinata un piccolo neonato pretermine di sole 27 settimane di età gestazionale alla nascita è stato sottoposto ad intervento Laser per il trattamento della retinopatia della prematurità. Questo delicatissimo intervento è stato effettuato nel reparto di terapia intensiva neonatale dal primario del reparto di Oculistica dott. Marco Franco dello stesso GOM in presenza del personale medico ed infermieristico del reparto di neonatologia. Da quando il dott. Franco è arrivato nel nostro ospedale, spiega la dott.ssa Mondello non trasferiamo più i nostri neonati pretermine che necessitano di intervento Laser per la retinopatia della prematurità. Prima dell’ arrivo del dott. Franco eravamo costretti a trasferirli, creando disagi enormi ai bambini stessi ed alle loro famiglie. Senza contare che tutto il personale medico ed infermieristico della Neonatologia patisce molto il trasferimento dei propri bambini presso altre strutture.

“Noi non vorremmo trasferire mai nessuno – spiega la dott.ssa Mondello . e poter trattare nel nostro reparto i nostri bambini è una grande soddisfazione ed una gioia. Da quando è arrivato il dott. Franco si è subito istaurata una bella collaborazione ed i neonati vengono trattati nella Terapia Intensiva Neonatale sotto lo sguardo attento ed amorevole del personale medico ed infermieristico del reparto”.