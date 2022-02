Reggio Calabria – Premiata la Natività di Vittoria Modafferi, splendido racconto di amore e speranza

di Grazia Candido – Quando passione e creatività danno vita ad una meravigliosa Natività che unisce l’abilità artigianale a quella artistica. Anche quest’anno, la docente Vittoria Modafferi ha realizzato un raffinato presepe all’uncinetto, interamente fatto a mano, vincendo il concorso “Una piccola Betlemme a Bova Marina” promosso dalla Pro Loco e valutato da una giuria tecnica e dal giudizio popolare tramite social.

Un’opera ben articolata e in continua crescita che, insieme al secondo presepe tradizionale realizzato dal marito della vincitrice Salvatore Praticò, racconta storie che si intrecciano tra loro e prendono strade sempre nuove da esplorare.

“Inizio a costruire il presepe due mesi prima del Natale per poi disfarlo il giorno della Candelora, la festa della presentazione di Gesù al tempio. E’ un lavoro molto complesso, fatto di ricerca, elaborazione, scelta dei materiali e tanta tecnica – ci spiega Vittoria -. Ogni mio presepe cerca di riprodurre usi e tradizioni del nostro territorio ma anche, vuole omaggiare il luogo in cui sono nata e cresciuta infondendo il candore e l’amore delle sante feste. La natività, le slitte, le casette del villaggio, i personaggi sono tutti realizzati seguendo un metodo mentre per la creazione dello scenario uso la fantasia lavorando a mano libera”.

L’opera d’arte della docente Modafferi, allestita in casa, si aggiudica il primo posto del podio proprio per la cura e la ricchezza dei dettagli del paesaggio che abbraccia la Natività e dona ai visitatori quel microcosmo che si illumina portando indietro nel tempo tra usanze e tradizioni.

In quello che creano, Vittoria e Salvatore (vincitore del secondo posto con il suo presepe tradizionale) esaltano l’unione di abilità e valori ma anche, con i loro personaggi natalizi, riportano quei ricordi che spronano a prendere coscienza del grande dono che ci è stato fatto trasmettendoci la fede.

Il merito indiscusso dei due “artisti” è di aver raccontato il quotidiano riscoprendo l’importanza di cogliere quanto sta accadendo nel mondo ed affrontarlo con forza anche grazie ai valori cristiani.

“E’ un presepe dal grande impatto visivo che dialoga perfettamente con lo spazio casalingo che lo ospita e molte parti di esso sono state create grazie all’utilizzo di materiali di riciclo che rinascono e diventano elementi artistici – conclude Vittoria -. Anche in questa Natività, ho voluto mettere in mostra la tradizione e l’arte artigianale che non dobbiamo assolutamente perdere anzi, dobbiamo tramandarla alle nuove generazioni. E poi, visto il periodo difficile che stiamo tutti vivendo, spero di aver diffuso un messaggio di speranza”.