Reggio Calabria – Novant’anni di tradizione, Rocco Scutellà il “re” del croccante di pura mandorla

di Grazia Candido – Le sue dolci creazioni dell’antica pasticceria artigianale da tre generazioni catturano il palato degli italiani e non solo, riscuotendo nel mondo successi e riconoscimenti meritatissimi.

Rocco Scutellà, il “re” del croccante di pura mandorla di Delianuova, 48 anni compiuti, ogni giorno crea capolavori dolciari per celebrare i momenti più importanti della vita ma anche, far conoscere e valorizzare l’eccellenza della pasticceria calabrese.



“Abbiamo una lunga tradizione, più di 90 anni di storia, una realtà consolidata e basata sulla ricercatezza dei prodotti, la selezione delle materie prime, la lavorazione artigianale e il rispetto della tradizione – afferma il pasticcere Scutellà -. La scelta più facile sarebbe stata quella di andare via, ma io ho deciso di restare qui, nel mio Paese, dove mio nonno prima e mio padre poi, sono riusciti a fare pasticceria di qualità in un piccolo contesto di periferia. Ci hanno creduto loro, in tempi sicuramente diversi da quelli di oggi e ho continuato a crederci e a perseverare anche io. Il mio obiettivo sarà sempre quello di puntare all’eccellenza e continuerò a farlo qui, a Delianuova, a cui devo davvero tanto”.

I torroncini, il croccante di pura mandorla realizzato soltanto con mandorle scelte di prima qualità, miele d’arancio d’Aspromonte e una lavorazione rigorosamente a mano, i Sospiri soffici, delicati, gustosi e tutti i lievitati marchiati Scutellà, sono i prodotti di punta di un’azienda leader nel settore.



“Sono nato all’interno del laboratorio e già a 11 anni, cercavo di carpire le prime nozioni. Dopo il diploma, papà mi ha mandato in un laboratorio di pasticceria a Messina, un’esperienza che mi ha permesso di crescere professionalmente e qui, mi sono innamorato di questo lavoro – aggiunge il titolare -. La ricetta di questo mestiere è fatta di due ingredienti: amore e passione. Se non li hai entrambi, non puoi farlo. La nostra prima licenza è del 1927 quando l’attività era Caffè-Bottiglieria a nome del mio bisnonno Scutellà Antonino, poi c’è stato mio nonno Rocco, un vero autodidatta che, nel 1930, ha iniziato a preparare biscotti e pasticcini alle mandorle in un forno a pietra sino a quando mio padre ha preso le redini coinvolgendomi in questo incredibile mondo”.



Il maestro pasticcere punta sempre all’eccellenza e a testimoniare ciò, è il suo croccante di pura mandorla molto più di un semplice torrone, è un’esperienza unica e golosa in cui immergersi completamente.

“Sono gli ingredienti che utilizziamo a fare la differenza – conclude Scutellà -. Diventare un maestro pasticcere non è un punto di arrivo, ma il punto di partenza ed entrare a far parte dell’Accademia Maestri Pasticceri Italiani è un grandissimo riconoscimento non soltanto per me ma per tutti coloro che hanno fatto la storia della Pasticceria Scutellà, dal 1930 ad oggi. All’interno dell’Apar ci sono tanti professionisti ed è davvero importante, per me, poter contare anche sulla bravura e sulla passione dei giovani verso questo lavoro”.

Ma c’è un sogno che ancora non ha realizzato?

“Spero che il marchio Scutellà arrivi alla quinta generazione. Sarebbe bello che tutto l’amore che io ho messo in questa attività, potesse un giorno continuare con i miei figli. La speranza è un sogno ad occhi aperti”.