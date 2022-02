Reggio Calabria – Manifestazione per lottare contro i pregiudizi in occasione della Giornata Internazionale dell’epilessia

Sì svolgerà questo pomeriggio, intorno alle ore 16 a Piazza Italia, una manifestazione in occasione della Giornata Internazionale dell’Epilessia. Lottiamo contro i pregiudizi, tutti insieme! Il Centro studio danza diretto dalla prof.ssa Gabriella Cutrupi, da sempre schierata insieme alla sua associazione contro i pregiudizi di qualsiasi natura e genere a difesa della vita e del rispetto dell’unicità che contraddistingue ogni essere umano, parteciperà attivamente con una performance ed invita tutti i reggini ad unirsi per testimoniare, con la loro presenza, questa giornata così importante per la tutela e il rispetto della salute e dell’uomo. A testimonianza la storia di una delle tante ragazze e ragazzi che a causa dell’epilessia sono stati bullizzati, ma che, a dispetto dell’ignoranza, della cattiveria gratuita, hanno trovato la forza per rialzarsi e dimostrare a sé stessi e a tutti quanto realmente la vita sia importante e la loro vita fosse così preziosa, tanto da laurearsi e diventare proprio educatori e docenti.

Appuntamento dunque alle 16 a Piazza Italia con un qualsiasi simbolo viola, il colore della giornata!