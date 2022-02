Reggio Calabria, lavoro per gli over 35: la Coop Libero Nocera promuove il bando ‘Attiva Calabria’

La Cooperativa “Libero Nocera” di Reggio Calabria si occupa da anni di servizi socio-educativi-riabilitativi e assistenza a minori/disabili ma affianca a queste, anche altre attività come quella di agenzia per il lavoro e centro di formazione professionale.

Sempre attenta alle richieste del territorio nel mondo del lavoro, la coop ha scelto di promuovere il bando “Attiva Calabria” creato dalla Regione per sostenere “percorsi di inserimento e reinserimento lavorativo dei soggetti disoccupati adulti, in particolare dei disoccupati di lunga durata, attraverso azioni mirate di politica attiva del lavoro attraverso la realizzazione di esperienze formative on the job ed investendo sui settori che offrono nuove prospettive di sviluppo, quali ad esempio, green e blue economy e servizi alla persona”.

Il bando “Attiva Calabria” per disoccupati e inoccupati over 35

Il bando promosso dalla Regione Calabria è dedicato, in particolar modo, ai soggetti disoccupati e inoccupati over 35. Attraverso l’iscrizione ad “Attiva Calabria” sarà possibile accedere gratuitamente ai servizi per il lavoro e ad un tirocinio extracurriculare retribuito presso una delle aziende del territorio.

Chi può fare domanda

I destinatari del bando Attiva Calabria 2021 devono possedere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

• essere cittadini italiani o cittadini comunitari o cittadini non comunitari in possesso di regolare permesso di soggiorno;

• essere residenti o domiciliati in Calabria;

• avere compiuto i 35 anni o avere un’età superiore ai 35 anni;

• essere disoccupati o inoccupati al momento della presa in carico e per tutta la durata dell’intervento;

• Non benificiare di prestazioni di sostegno a reddito

• avere sottoscritto il patto di servizio personalizzato presso il CPI della Regione Calabria.

I vincitori del bando Attiva Calabria potranno partecipare a un tirocinio extracurriculare per il quale è prevista un’indennità di tirocinio, di 750 euro mensili.

Come partecipare

Per partecipare basta inviare la propria candidatura, indicando i dati anagrafici, contattando l’agenzia per i servizi per il lavoro, ai seguenti recapiti:

• email direzione@liberonocera.it

• tel. 0965622926

• cell. 3289708620

La Cooperativa Libero Nocera è a disposizione sia delle aziende che desiderano ricevere informazioni perché intendono ospitare un tirocinio, sia dei calabresi che vogliono manifestare la propria disponibilità a partecipare.

Per maggiori informazioni è possibile visitare anche il sito della Cooperativa.