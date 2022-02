Reggio Calabria: Incendio in una abitazione, nessun ferito

A causa di un incendio sviluppato all’interno di una abitazione in una traversa di via Mantova a Reggio caalbria sono intervenute tre squadre dei Vigili del Fuoco con quattro autobotti e una autoscala. Il pronto intervento ha evitato che le fiamme si propagassero all’abitazione adiacente di vecchia costruzione. In corso le cause di accertamento.