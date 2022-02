Reggio Calabria – Il maestro gelatiere Pennestrì, il nostro prezioso “Ambasciatore del gusto”

di Grazia Candido – Il maestro gelatiere Vincenzo Pennestrì amministratore unico della rinomata “Cremeria Sottozero”, Presidente dell’Associazione Italiana Gelatieri e Ambasciatore del gusto, è sicuramente un imprenditore reggino che, nel tempo, ha valorizzato la sua terra facendo conoscere il suo gelato in tutto il Paese.

Dal 1974, quando era il papà Tito a mandare avanti l’azienda, il team Sottozero, ha sempre offerto un servizio d’eccellenza alla sua clientela proponendo prodotti, dal design ricercato e dal gusto unico ed eccezionale capaci di soddisfare ogni tipo di palato.



“La mia gelateria è un punto di riferimento per chi vuole gustare un gelato totalmente artigianale e di alta qualità – afferma il titolare Pennestrì -. Abbiamo creato più di 45 gusti, dai classici a quelli alla frutta, gli otto gusti Vegan e poi, abbiamo pensato anche alle persone celiache e a chi è intollerante al lattosio con una gustosa e variegata proposta di gelato. Inoltre, abbiamo 12 gusti di granite, una buonissima e fresca pasticceria, caffetteria, aperitivi, enoteca e ci occupiamo pure di catering completi”.



Il maestro gelatiere Vincenzo, dal 1992, anno in cui è subentrato al papà, con sacrifici e passione, ha portato a casa importanti riconoscimenti nazionali ed internazionali come quello di “Ambasciatore dell’eccellenza calabrese nel mondo” assegnato dallo Skal International Calabria a tutte le eccellenze che si sono distinte per rappresentare il mondo illustre, la Calabria nel mondo.



“Questo mestiere deve essere quotidianamente nutrito attraverso lo studio, corsi di formazione, ricerca e conoscenza delle nuove tecnologie – aggiunge Pennestrì -. Io sono cresciuto con i migliori gelatieri d’Italia, ho fatto esperienza sul campo e messo a punto tutti i segreti insegnati dai veterani e da mio padre che per me è stato ed è la colonna portante di un’azienda che si è evoluta e continua a farlo cercando di valorizzare i prodotti del territorio. I nostri gelati – ci tiene a precisarlo il maestro pasticcere – sono creati tutti artigianalmente con materie prime e non con i semilavorati. Tra i nuovi gusti è molto apprezzato dalla clientela il “Circus” fatto con gli anacardi tostati e salati, caramello, pop corn rivestiti di cioccolato al caramello. Sperimentare, creare prodotti nuovi è anche una forma di sviluppo di una terra che vanta professionisti competenti che devono far conoscere al mondo l’evoluzione della nostra pasticceria e gelateria”.

Il gelato reggino è una realtà certificata e il maestro Pennestrì lo rivendica con orgoglio perché “ogni mestiere è un’arte e anche quella di pasticcere finalmente, è riconosciuta come tale”.