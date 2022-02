Reggio Calabria, il gruppo di Forza Italia: “Occhiuto in 100 giorni ha fatto più di Oliverio in 6 anni”

“La conferenza stampa di sabato sera ci ha regalato due dati di fatto molto rilevanti: il primo è che Roberto Occhiuto e la sua Giunta sono riusciti in 100 giorni a fare più di Mario Oliverio e tutto il PD in 6 anni; il secondo, a questo punto facilmente deducibile, è che quindi la Regione e tutti gli enti territoriali a cascata in questi anni evidentemente hanno lavorato al 20% delle loro possibilità, inasprendo le criticità del nostro Territorio.

Non sono considerazioni politiche, ma fatti. Sabato sera è stata scritta una piccola pagina di storia dando notizia all’opinione pubblica e soprattutto ai Comuni interessati di tutti quegli importanti interventi che le Amministrazioni e la Gente aspettavano da 20 o 30 anni. Il Presidente della Regione, affiancato dalla nostra brava e brillante Vicepresidente Giusi Princi, hanno dato prova tangibile di cosa si possa fare – se lo si vuole davvero – con le enormi risorse umane e finanziarie della Regione. Non ricordiamo un Governo regionale calabrese che sia partito con uno sprint simile, andando a colmare il tremendo gap creato dalla mala politica del CentroSinistra. Ma soprattutto non ricordiamo nessuno che abbia dato ascolto alle vere storiche istanze dei territori; opere come la SSV Reggio – Cardeto, la SSV Campo Calabro – Fiumara – San Roberto e la strada per il Santuario di Polsi si attendevano da 20/30 anni. Parliamo di investimenti per oltre 100 milioni di euro.

Per onestà intellettuale e politica, va detto che i meriti della Giunta Occhiuto per questi risultati vanno condivisi anche con i rappresentanti del territorio, vedi i Consiglieri regionali Arruzzolo, Crinò e Mattiani. E in tutto questo c’è chi, come l’Onorevole Francesco Cannizzaro, fa da costante trait d’union, sempre in prima linea ma spesso anche dietro le quinte, lavorando quotidianamente da anni per rendere sempre più efficace tutta la Squadra di Forza Italia.

Sanità, infrastrutture, giustizia, scuola, lavoro, sono arrivate risposte in comparti fondamentali, in appena 3 mesi o poco più. Dovrà essere così anche per la difficile