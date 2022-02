Reggio Calabria, il Gom replica alla Uil: «Falsi i numeri sui decessi, i nostri dati in linea con quelli nazionali»

In riferimento ai contenuti della conferenza stampa tenuta giovedì dall’Organizzazione Sindacale UIL, la Direzione Aziendale del Grande Ospedale Metropolitano “Bianchi Melacrino Morelli” di Reggio Calabria intende rispondere alle osservazioni sollevate, con la sola finalità di rendere onore al vero e contrastare l’attività di strumentale disinformazione riguardante la realtà ospedaliera.

In occasione della conferenza stampa, il Segretario della UIL ha dichiarato che il tasso di decessi al G.O.M. degli ultimi tre mesi sarebbe del 30%, mentre, sempre secondo le stime della UIL, il dato nazionale sarebbe il 7,9%. Ebbene, i dati nazionali di riferimento sul rapporto “decessi su ricoveri per COVID” ottenuti da fonti ufficiali che si rifanno all’Istituto Superiore di Sanità (Ministero della Salute) rappresentano una realtà diversa. Il periodo preso in considerazione è stato il trimestre compreso tra il 1 ottobre 2021 ed il 1 gennaio 2022 (non ci si è potuti spingere fino al 30 gennaio 2022 in quanto i dati o non sono ancora presenti nel sistema oppure non sono stati ancora consolidati, cioè validati). Nel periodo preso in esame (01/10/2021-01/01/2022), sono stati ricoverati per COVID al G.O.M. un totale di 357 pazienti. Di questi, ben il 60% avevano oltre 60 anni di età (in media 62 anni). Su 357 ricoverati per COVID nel trimestre, risultano deceduti 67 pazienti, cioè il 18,8% dei ricoverati. Questa mortalità non solo è in linea con quanto osservato al G.O.M. nel periodo precedente l’ottobre 2021, ma anche con il dato nazionale che riporta una media di “decessi su ricoveri per COVID” del 13,4% in generale, e di circa il 25% nei ricoverati con età superiore a 60 anni. Il tutto senza tenere conto che il dato di decessi in Calabria, in particolare nella provincia di Reggio Calabria, dovrebbe essere ponderato anche in relazione al minore tasso di vaccinazione rispetto al dato nazionale.

L’aumento di contagi tra il personale sanitario, diversamente da quanto sostenuto nella conferenza stampa in questione, è in linea con la tendenza nazionale. La media giornaliera dei nuovi contagi tra gli operatori sanitari a gennaio 2022 ha raggiunto quota 1.892 casi, contro i 408 di dicembre 2021 e i 515 di gennaio 2021 (dati GIMBE).

Riguardo al sovrannumero dei pazienti COVID-19, conseguenza dell’aumento dei contagi tra la popolazione e dei trend di vaccinazione, si precisa che l’ospedale di Reggio Calabria ha trattato, da solo, il 100% dei pazienti COVID-19 residenti nella provincia reggina e, anzi, ha curato pazienti provenienti da altre province nei periodi di difficoltà degli altri ospedali della regione. Quand’anche, come suggerito dalla UIL, il Centro COVID fosse stato istituito al presidio “Morelli”, i posti letto attivabili sarebbero stati i medesimi e le difficoltà identiche,