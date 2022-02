Reggio Calabria – Il “dolce dei Bronzi” dell’APAR al Magnagrecàntico

Domenica 13 febbraio, alle ore 18,00, presso la sala museo “Il Ferroviere”, all’interno della Stazione FS di Santa Caterina a Reggio Calabria, proseguiranno le celebrazioni per il cinquantenario del ritrovamento dei Bronzi di Riace. L’evento vedrà la collaborazione dell’Associazione APAR, che unisce gli artigiani pasticcieri di Reggio, con i protagonisti del Magnagrecàntico, un viaggio tra poesia in musica, divulgazione scientifica e suggestive immagini, che vede coinvolti il cantastorie Fulvio Cama e il percussionista Dario Zema, il professore Daniele Castrizio, il professore Fabio Cuzzola, con un percorso visivo realizzato dal grafico Saverio Autellitano.

Si tratta di un racconto inedito sulla storia dei Bronzi di Riace che parte dalla volontà di credere in questo cinquantenario, che gli autori dell’evento sono fermamente convinti debba essere coniugato non soltanto a livello reggino ma debba arrivare più lontano, diventando in primo luogo un’occasione che serva a ricongiungerci con la terra intorno a noi, si estenda anche alle altre provincie della regione e oltrepassi lo Stretto, coinvolgendo una terra che si pone in forte continuità territoriale e artistica con la nostra. Durante la serata, verrà presentato il sito www.magnagrecia3d.com, dove con sapiente lavoro di ricerca sulle fonti letterarie e studio dei dati archeometrici sono state ricostruite numerose statue: non solo i Bronzi, ma anche la testa di Porticello, riconosciuta come uno Zeus Eleuterio dal confronto numismatico; il ritratto del filosofo (identificato come Pitagora) ritrovato a Porticello, che viene accompagnato da tutti gli attributi, come il turbante bronzeo; o l’Efebo di Mozia, che assume le sembianze di Eracle Melqart con leontè, secondo le ipotesi che tengono conto dei segni delle parti mancanti in bronzo e delle anomalie compositive della figura.

Nel corso della serata verrà presentato un dolce appositamente realizzato per la celebrazione dei Bronzi dal maestro Antonello Fragomeni e dall’APAR. Si tratta di elemento molto importante nel quadro dell’anno dei Bronzi, che permetterà di accompagnare in modo significativo tutte le manifestazioni a livello locale e nazionale.

Il Direttivo di Incontriamoci Sempre