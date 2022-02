Sabato 19 febbraio dalle ore 9 alle ore 13, presso i locali dell’OdV “Ama e Cambia il Mondo” in via Nazionale Pentimele 36, si riproporrà l’iniziativa benefica “RI-NATO”, mercatino solidale completamente gratuito dove verranno distribuiti vestiario ed altri generi alle famiglie che si trovano in difficoltà economiche.

Per garantire il rispetto delle normative anticovid è necessaria la prenotazione al 333/9407112 e l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale