Reggio Calabria – I giovani avvocati nominati al Nazionale Aiga

Si sono appena concluse le elezioni e nomine del nuovo organigramma nazionale dell’Associazione Nazionale Giovani Avvocati (AIGA) e della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli” per il biennio 2021/2023.

Si tratta di due entità autonome ma strettamente connesse: l’associazione si occupa, in maniera prevalente, di politica forense mentre la Fondazione opera soprattutto nel settore della formazione degli avvocati. L’AIGA conta su base nazionale circa 10 mila giovani avvocati iscritti e distribuiti nelle 136 sezioni presenti su tutto il territorio nazionale. La sezione reggina, da anni attiva e presente con molteplici iniziative formative e culturali, tanto in ambito locale che nazionale, ha ricevuto un prestigioso riconoscimento con la nomina di ben quattro membri al nazionale:

DAVIDE BARBERI past President di sezione, attuale consigliere nazionale, è stato nominato Consigliere Amministrativo della Fondazione Aiga “Tommaso Bucciarelli”. L’avv. Barberi, già nello scorso biennio, ha dato un importante contributo all’attività della Fondazione ricoprendo l’incarico di Coordinatore nazionale del neo costituito Dipartimento di Europrogettazione nel cui ambito ha realizzato un prestigioso corso di formazione.

NANCY STILO attuale Presidente della sezione reggina, è stata nominata responsabile nazionale del Dipartimento Mediazione della Fondazione Aiga. Da oltre un decennio, ovvero dagli esordi dell’istituto della mediazione, l’avv. Stilo esercita, oltre alla professione di avvocato anche quella di mediatore civile e commerciale, contribuendo attivamente alla diffusione della nuova cultura della giustizia consensuale, organizzando, tra l’altro, convegni ed eventi formativi sulla materia e partecipando, in qualità di relatrice, a numerosi eventi sul tema in tutta Italia. L’avv. Stilo nel biennio precedente aveva già ricoperto l’incarico di coordinatore nazione del dipartimento ADR (Alternative Dispute Resolution) e da qualche mese è diventata responsabile della sede di Reggio Calabria dell’organismo di mediazione ADR Intesa.

ALESSIA CELLINI e VALENTINA PRIVITERA, rispettivamente segretaria e tesoriera della sezione di Reggio Calabria, sono state nominate, ciascuna nella materia di spiccata e riconosciuta competenza, componente del Dipartimento Previdenza di Aiga Nazionale la prima e componente del Dipartimento di Esecuzione Penale della Fondazione Aiga la seconda. L’avv. Privitera, nello scorso biennio, aveva già ricoperto l’incarico di componente del dipartimento di diritto penale e di procedura penale di Aiga nazionale.Ai giovani avvocati reggini non resta che augurare un buon lavoro!