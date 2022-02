Reggio Calabria – Domani presentazione del Festival delle Arti della Magna Grecia

Tutto pronto per la nuova edizione del Famag. Si svolgerà venerdì 25 febbraio alle ore 9, nel Salone dei Lampadari di Palazzo San Giorgio, la conferenza stampa di presentazione del Festival delle Arti della Magna Grecia – edizione 2022, ideato e prodotto dall’Associazione culturale arte e spettacolo “Calabria dietro le quinte APS” in partenariato con il Comune e il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria, con il patrocinio della Città Metropolitana e il cofinanziamento della Regione Calabria – PAC 2014/2020 – “Avviso pubblico per la distribuzione teatrale 2020”. Tante iniziative culturali ed artistiche si svolgeranno dal 27 febbraio al 28 maggio in città (spettacoli teatrali, performance, masterclass, seminari, incontri culturali ed eventi per i bambini) all’interno del teatro “Cilea” e al cine teatro “Il Metropolitano”. Tutti i dettagli del festival saranno illustrati domani mattina dal sindaco f.f del Comune Paolo Brunetti, dall’assessore alla Cultura Irene Calabrò, dal Presidente del consiglio comunale Vincenzo Marra, dal presidente dell’associazione “Calabria dietro le quinte” e direttore organizzativo del Festival Giuseppe Mazzacuva e dal direttore Artistico del Festival Gigi Miseferi.

“Il festival intende narrare la Magna Grecia, non solo attraverso i percorsi dell’archeologia, ma soprattutto mediante la molteplicità delle arti performative al fine di interpretare e comunicare un’immagine innovativa e sperimentale del processo di stratificazione urbana delle colonie calabresi nel corso dei secoli fino al nuovo assetto contemporaneo – afferma l’organizzatore Mazzacuva -. Tutte le attività mirano a replicare all’interno del circuito culturale regionale un progetto di grande valore culturale che possa catalizzare le risorse artistiche nazionali e locali attraverso la circolazione e l’integrazione di linguaggi artistici e produzioni originali e inedite”.

Per info sul festival:

www.festivalartimagnagrecia.it

info@calabriadietrolequinte.it