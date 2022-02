Reggio Calabria – Comune e Gruppo AZ insieme contro la violenza sulle donne

Il Comune di Reggio Calabria e il Gruppo AZ S.p.A. licenziatario in esclusiva del marchio COOP in Calabria insieme, a sostegno della rete nazionale antiviolenza e del numero verde 1522, il servizio della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità, attivo 24 ore su 24, tutti i giorni dell’anno e accessibile gratuitamente in tutta Italia, sia da rete fissa che mobile.

I dettagli dell’iniziativa verranno illustrati domani, mercoledì 9 febbraio alle ore 10.30, nel corso di una conferenza stampa che sarà ospitata nella Sala delle Conferenze di Palazzo San Giorgio. Saranno presenti il Sindaco f.f. Paolo Brunetti, l’assessora comunale alle Attività produttive e Politiche di genere, Angela Martino e il direttore del punto vendita Ipercoop del Centro commerciale Porto Bolaro, Emanuele Barillà.