Reggio Calabria – “Banksy sullo Stretto” continua fino al 6 marzo

La mostra “Banksy sullo Stretto – Arte e impegno civile” curata da Stefano Antonelli e Gianluca Marziani, prolunga la propria permanenza in riva allo Stretto fino a domenica 6 marzo.

L’evento, prodotto e organizzato da MetaMorfosi Eventi in

collaborazione con la Città Metropolitana, sta offrendo per la prima volta in Calabria l’opera irriverente e geniale dell’artista anonimo più famoso del mondo. Numerose le stampe del writer di Bristol divenute celebri a livello planetario, che possono essere ammirate al Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, da “Love is in the air” (Flower trower), a “Golf sale” o “Grim Reaper”, solo per citarne alcune.

Un’esposizione suggestiva e piena di significati legati ai principali fenomeni e mutamenti sociali e agli eventi della contemporaneità che sta suscitando curiosità e attenzione da parte del pubblico che avrà, dunque, l’opportunità di apprezzare questa imperdibile mostra per un’altra settimana.

Orari di apertura

Tutti i giorni dalle 10.00 alle 20.00

Info e prenotazioni

0965.890623 – palazzo.cultura@cittametropolitana.rc.it