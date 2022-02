Reggio Calabria – Appuntamento promosso dal Cis della Calabria

Lunedì 7 febbraio 2022, alle ore 16:45, presso la Biblioteca comunale “P. De Nava” di Reggio Calabria, organizzata dal Centro Internazionale Scrittori, con il patrocinio del Comune di Reggio Calabria, si svolgerà l’incontro con lo scrittore Antonio Pugliese, autore del romanzo “La via del silenzio. Dal liceo all’ultima lezione” Aracne edizione. Dopo il saluto istituzionale, relazionerà Paola Radici Colace, ordinario di Filologia Classica dell’Università di Messina, e seguirà l’intervento dell’autore, Antonio Pugliese, ordinario di Clinica Medica Veterinaria dell’Università di Messina. Coordinerà l’incontro Loreley Rosita Borruto, presidente del Cis della Calabria. Il volume “La via del silenzio. Dal liceo all’ultima lezione” racconta una storia partendo da una realtà realmente esistita e dall’immaginazione che ha reso più fantasioso, e quindi romanzato, il contenuto del volume. Un excursus storico che ha consentito di percorre un arco di circa cinquant’anni e di tracciare il profilo di un passato alquanto recente. Un modo singolare per raccontare, lungi dall’autocelebrazione, una biografia in relazione ai tempi odierni, giustamente diversi ma forse orfani di quei valori che sono stati alla base di una certa formazione ed evoluzione.