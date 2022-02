Reggio Calabria – Al Metropolitano, l’attrice Ester Botta racconta la sua dolce Napoli

di Grazia Candido – Un emozionante viaggio alla riscoperta delle piccole cose della vita. E’ felice di condividere con Reggio Calabria l’omaggio alla sua terra, l’attrice campana Ester Botta pronta ad ammaliare con “Rispetto – Anima e core” il pubblico dell’Officina dell’Arte, domenica 13 Febbraio alle ore 18 al cine teatro “Il Metropolitano”, nuovo appuntamento della kermesse organizzata dal direttore artistico Peppe Piromalli.

Un racconto fatto di musica e parole quello proposto dalla bellissima Ester Botta, diplomata presso l’Accademia dei Filodrammatici di Milano, volto noto della fiction “La squadra” e della serie “Un posto al sole” ma soprattutto, bravissima interprete e coprotagonista al fianco di Mariangela Melato, Massimo Ranieri, Barbara De Rossi e Monica Guerritore, nel ciclo delle quattro commedie per il Teatro di Eduardo De Filippo firmate Rai 1 (“Filumena Marturano”, “Questi Fantasmi”, “Napoli Milionaria”, “Sabato domenica e lunedi”).

Insieme alla protagonista di un testo scritto da Enrico Maria Falconi (direttore artistico del teatro “Nuovo Sala Gassman” di Civitavecchia), cerchiamo di carpire qualcosa sul travolgente soliloquio che, in sessanta minuti, porterà il pubblico in quella terra magica e passionale che è Napoli.

Sei tornata al tuo primo amore, il teatro, in triplice veste: attrice, sceneggiatrice e regista. Cosa puoi svelarci di questo ambizioso progetto?

“E’ un testo scritto a quattro mani, da me ed Enrico Maria Falconi con il quale ho curato la regia. Un vero viaggio di emozioni, un recital tra le parole di autori, poeti, cantanti e scrittori che mi hanno accompagnato nel mio percorso umano e professionale. Da salernitana doc, ho voluto scrivere qualcosa che omaggiasse la mia città, la Napoli passionale, bella, forte, dall’animo gentile”.



Melodie e ricordi tra quegli autori che hanno reso ancor più affascinante, una città spesso oscurata dalla cronaca.

“In questo monologo, cercherò con un racconto diretto a toccare l’anima e il cuore di chi lo vede, a far rivivere un passato pieno di emozioni. Per me è una grande sfida perché per la prima volta, sarò sola sul palco e, in un’ora, accompagnerò il pubblico tra i vicoli di Napoli, in quei quartieri dove incontri gli innamorati, davanti al mare tra i colori di una natura forte e quei sottofondi musicali di autori che hanno fatto la storia partenopea. Insomma, svelerò quei nascondigli della città di Pulcinella, dove nascono i primi baci, i primi amori e cammineremo insieme guardando tutto ciò che la canzone napoletana continua a dare”.

C’è una canzone alla quale sei particolarmente legata?

“Molte canzoni che ho inserito nello spettacolo, mi portano indietro nel tempo, riaprono quel cassetto dei ricordi facendo uscire fuori tutto ciò che ho vissuto. “Anema e core” è il brano icona degli anni ’50, i suoi versi raccontano la passione partenopea all’intero pianeta ed è stato un successo che ha conquistato anche l’Estero. Ma tanti sono i brani ai quali sono legata: “Napule è” di Pino Daniele è una vera poesia popolare, è un pezzo in cui c’è tutto quello che Napoli è. Napule è nu sole amaro, è addore è mare, è na’ carta sporca e nisciuno se ne importa e ognuno aspetta a’ sciorta. Proverò a mostrare la doppia faccia di una città talmente passionale, la cui energia si sente sulla pelle”.

L’Officina dell’Arte ti ha voluto come big del suo cartellone e, nonostante le difficoltà del periodo, ha accettato di andare avanti e non chiudere i teatri già pesantemente messi a dura prova dalla pandemia. C’è qualcosa che vuoi dire al direttore artistico Peppe Piromalli e ai reggini?

“Quello che è riuscito a creare in questi anni l’attore Peppe Piromalli è una bellissima realtà fervida di cultura, di arte e di iniziative interessanti che rafforzano sinergie professionali utili per andare avanti e crescere. Il teatro non solo ci permette di stare insieme, di raccontare e affrontare anche con leggerezza e veridicità temi quotidiani che portano un continuo movimento e scambio tra il mondo esterno e concreto e il mondo interno e inconscio che è l’essere. Ai reggini invece, dico di venire a teatro, di fare con me questo viaggio carico di sentimenti, passione, storia e musica senza fine”.