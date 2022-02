Prorogato al 21 marzo il termine per il contributo straordinario per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione

«È stato prorogato fino al prossimo 21 marzo il termine ultimo per richiedere il contributo straordinario per il sostegno al pagamento dei canoni di locazione relativi agli anni 2019-2020». Lo rende noto, in una nota stampa, l’assessore alle Politiche sociali, Demetrio Delfino, aggiungendo: «L’intervento va incontro ai bisogni dei cittadini e delle famiglie che versano in condizioni economiche precarie anche in coseguenza dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 e rientra nelle misure previste dal Pon Metro Città Metropolitana per l’Inclusione Sociale».

«Purtroppo – ha concluso l’assessore Delfino – la pandemia, non ancora conclusa, continua ad alimentare conseguenze difficili da sopportare per le persone più fragili e l’Amministrazione Comunale sta continuando a rispondere mettendo in campo ogni azione necessaria ad arginare la crisi economica e sociale che sta colpendo numerosi nuclei familiari».

«Ogni dettaglio relativo alla presentazione della documentazione relativa a quest’ultimo intervento – ha concluso il delegato al Welfare – può essere facilmente reperito consultando il sito internet del Comune. Anche in questa circostanza, corre l’obbligo di ringraziare dirigenti e funzionari del Settore Politiche sociali che, in un momento complesso, portano avanti uno straordinario lavoro con un impegno ed una dedizione davvero encomiabili».

