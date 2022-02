Primo soccorso, Quartuccio: “Attraverso la formazione promuoviamo tutela della salute e cittadinanza attiva”

La Commissione comunale per le Politiche del lavoro ha discusso ed approvato la mozione presentata dal consigliere Filippo Quartuccio per la promozione e attivazione di Corsi di primo soccorso rivolti a cittadini, associazioni e società sportive professionistiche o dilettantistiche. La misura, è stato spiegato dallo stesso promotore della mozione, “ha come obiettivo primario quello di favorire e diffondere una sempre maggiore conoscenza e consapevolezza circa la centralità della prima assistenza che occorre prestare a chi è vittima di un malore e, più in generale, sul tema della tutela della sicurezza personale. Per questo motivo, – evidenzia il consigliere comunale Quartuccio – abbiamo concertato questa iniziativa che vuole essere anche uno strumento in più a favore delle associazioni di volontariato e degli enti sanitari del territorio il cui supporto e coinvolgimento, peraltro, si rivela decisivo proprio per rendere ancora più efficace la stessa azione formativa sul primo soccorso che si intende avviare”.

Questa amministrazione, prosegue il rappresentante di Palazzo San Giorgio, “è ormai da tempo pienamente impegnata sul fronte della tutela della salute e della sicurezza individuale, in stretta sinergia con il mondo delle associazioni e le realtà sportive della città, anche attraverso la dotazione di defibrillatori semiautomatici che, com’è noto, si rivelano di straordinaria importanza negli istanti immediatamente successivi ad un arresto cardiocircolatorio. Ma i dispositivi, pur fondamentali e assolutamente irrinunciabili, da soli non bastano. Occorre infatti che accanto ad essi vengano attivati percorsi formativi specifici e mirati in materia di primo soccorso, come dimostrano le più recenti statistiche al riguardo, laddove indicano chiaramente che nel 70 per cento di eventi avversi, un efficace massaggio cardiaco praticato ad una distanza temporale massima di quattro minuti, è tale da rianimare e salvare la vita alla persona sofferente. Siamo fermamente decisi e determinati nell’andare avanti su questo terreno – conclude il consigliere Quartuccio – consapevoli che anche da queste azioni derivi la crescita della cittadinanza attiva, il rafforzamento della coscienza collettiva e la possibilità stessa di costruire una società più responsabile e attenta nei confronti di chi è in difficoltà. Voglio ringraziare tutti i colleghi consiglieri che hanno voluto sostenere convintamente questa mozione esprimendo il loro voto favorevole, in modo particolare la consigliera Filomena Iatì che da professionista esperta in ambito legale e grande appassionata di sport, ha offerto un contributo estremamente prezioso ed utile a questa iniziativa, consentendo un ulteriore arricchimento della proposta che infatti è stata resa ancora più completa ed efficace”.